За день от коронавируса умерло более 10 000 человек

5 декабря в мире диагностировали рекордные 620 тысяч заражений COVID-19. Умерло в этот день 10 096 пациентов.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 5 декабря, обнаружили 620 775 случай заражения коронавируса, в частности, 189 724 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

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