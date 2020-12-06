Российский олигарх потерял доступ к $1 млрд в швейцарском банке из-за санкций

Российский бизнесмен и владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг не смог в суде восстановить доступ к своим миллиардным активам в Швейцарии.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger

Детали: Швейцарский банк Julius Baer, выступавший ответчиком по иску, отказал бизнесмену из-за санкций США.

Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, один из бенефициаров которой - Виктор Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.

Предыстория: 4 июня 2018 года швейцарские банки, во избежание санкций со стороны США, заблокировали более миллиарда долларов на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга.

Уже тогда Вексельберг находился под санкциями США по подозрению в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. В мае 2018 года сообщалось, что в рамках расследования этого дела Виктор Вексельберг был допрошен в Нью-Йорке сотрудниками Федерального бюро расследований США.