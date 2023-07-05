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Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 17:30

Финский банк Suupohjan Osuuspankki позволил приближенному к Путину российскому олигарху Борису Ротенбергу снять наличные своей компании непосредственно перед тем, как против него были введены санкции Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на документы Финансовой инспекции страны.

Банк в течение многих лет обдумывал вопрос обслуживания Ротенберга, поскольку тот еще в 2014-м попал под санкции США из-за аннексии Россией Крыма.

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Еще в 2020 году комплаенс-подразделение группы POP Group, которой принадлежит Suupohjan Osuuspankki, предостерегало руководство о возможных последствиях вторичных санкций из-за обслуживания активов подсанкционного олигарха.

В мае того года подразделение рекомендовало прекратить обслуживание активов Ротенберга, но в конце концов решение отложили, чтобы дать время олигарху перевести их на другой счет. Это произошло уже 4 апреля 2022 года.

При этом, как указывает Ilta-Sanomat, комплаенс-подразделение POP Group и в этом случае не рекомендовало разрешать такую операцию, и с ней якобы согласился совет директоров банка. А через четыре после вывода средств дня ЕС внес приближенного к Путину олигарха в санкционный список из-за полномасштабной агрессии России против Украины.

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Из документов, которые предоставила Финансовая инспекция Финляндии, не понятно, были ли привлечены комплаенс-офицеры к принятию решения о разрешении на снятие наличных. Бывшее руководство Suupohjan Osuuspankki отказалось комментировать решение, и подчеркнуло, что банк придерживался правил.

Борис Ротенберг, а также его брат Аркадий разбогатели благодаря своим бизнес-сделкам и являются близкими соратниками президента России Владимира Путина.

В начале года стало известно, что Борис Ротенберг, а также другой кремлевский олигарх Геннадий Тимченко смогли получить финское гражданство без надлежащей проверки полиции безопасности.

Темы: ФинляндияРосcияолигархи
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