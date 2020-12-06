Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль
Полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.
Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook
Дословно: "В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему".
"Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности".
Детали: По словам премьера, правительство с местными властями работают над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение.
В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:
- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%
- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%
- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.
Однако, по словам Шмыгаля, мэры и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).
Что предшествовало: В субботу главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во время карантина, который Кабмин потенциально может ввести с начала января, возможно будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.
4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
Предыстория:
- Во властных коридорах обсуждали разные варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года.
- С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня.
- Руководитель Минздрава констатировал, что ожидаемого результата он не дал из-за нарушения ограничений украинцами, поэтому продолжать его не планируют..
- 2 декабря правительство подтвердило, что карантин выходного дня не продлевают.