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Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Воскресенье, 6 декабря 2020, 15:21
Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему".

"Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности".

Детали: По словам премьера, правительство с местными властями работают над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение.

В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

  • праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%
  • музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%
  • праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.

Однако, по словам Шмыгаля, мэры и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

Что предшествовало: В субботу главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во время карантина, который Кабмин потенциально может ввести с начала января, возможно будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: карантинШмыгальКабинет министров
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