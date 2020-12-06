В скейтпарке Николаева стреляли по несовершеннолетнему

В скейтпарке возле спорткомплекса "Надежда" в Николаеве 43-летний мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему из травматического оружия.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: 6 января днем в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса "Надежда" мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам мужчины, конфликт произошел из-за попытки подростка его избить.

Отмечается, что при осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

В отделе полиции 43-летний мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Дословно полиция: "Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте, не является делом личного обвинения и были опасны для окружающих".