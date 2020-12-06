Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В скейтпарке Николаева стреляли по несовершеннолетнему

Воскресенье, 6 декабря 2020, 22:25

В скейтпарке возле спорткомплекса "Надежда" в Николаеве 43-летний мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему из травматического оружия.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: 6 января днем в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса "Надежда" мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам мужчины, конфликт произошел из-за попытки подростка его избить.

Отмечается, что при осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

В отделе полиции 43-летний мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Дословно полиция: "Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте, не является делом личного обвинения и были опасны для окружающих".

Украинская правда
Темы: Николаев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Все новости...
Николаев
На Николая в Николаеве откроют мобильный госпиталь для больных COVID
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области
Последние новости
22:44
Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус
22:25
В скейтпарке Николаева стреляли по несовершеннолетнему
21:11
Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%
20:30
Выборы в Кривом Роге: полиция открыла 2 производства
20:00
видеоДень ВСУ: в направлении Горловки полетел флаг Украины
19:21
В Минске задержали более 300 человек
19:12
Новости экономики: Северный поток и арбитраж против Украины по "Мотор Сич"
18:43
В Киевской области упал самолет, есть пострадавшие
18:10
В День ВСУ на Донбассе сохраняется полная тишина
17:59
Бавария отменила ослабление коронавирусных ограничений на Новый год
Все новости...