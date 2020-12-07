Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики оборудуют позиции в направлении Горловки - ООС

Понедельник, 7 декабря 2020, 18:03

В течение дня 7 декабря были зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет.

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

Детали: Саперы ДСНС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

видеоПартия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета

фотоУбийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии

Все новости...
ООС
После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо
Война: враг вел огонь из тяжелое вооружение. Работал снайпер
Боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили
Последние новости
18:56
Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"
18:19
ВВП: В Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года
18:15
Антикорсуд отменил постановление о приостановке расследования по Арбузову
18:03
Боевики оборудуют свои позиции в направлении Горловки - ООС
17:58
Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро
17:47
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:39
ВОЗ рассматривает возможность заражать здоровых людей COVID-19, чтобы ускорить исследование вакцины
17:35
Посол Венгрии надеется, что никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье
17:29
фотоПредседателя избирательного участка на Киевщине подозревают в фальсификации
17:19
В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!