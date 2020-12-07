Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики оборудуют свои позиции в направлении Горловки - ООС

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:03
Боевики оборудуют свои позиции в направлении Горловки - ООС

В течение дня 7 декабря были зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет.

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

Детали: Саперы ДСНС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: