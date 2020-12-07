В течение дня 7 декабря были зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет.

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

Детали: Саперы ДСНС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.