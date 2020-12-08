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Испания планирует пускать туристов без ограничений уже с марта 2021 года

Вторник, 8 декабря 2020, 15:07

Испания имеет амбициозные планы на 2021 год и надеется вновь принимать туристов уже в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В настоящее время все, кто прибывает в Испанию, должны представить отрицательный тест на covid-19, взятый менее чем за 72 часа до поездки, однако испанские туристические органы власти надеются, что до прихода весны от этого откажутся.

Национальное туристическое агентство Испании Turespaña представит новую кампанию "безопасная путешествие", цель которой побудить отдыхающих вернуться в страну, предоставив им всю последнюю информацию и советы по безопасности.

Новая кампания была представлена 3 декабря министром промышленности, торговли и туризма Реєсом Марото и генеральным директором Национального совета по туризму Turespaña Мигелем Сансом.

"С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и внести вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну", - сказал Марото.

Эта кампания, по оценкам, обойдется примерно в 2 миллиона евро и, как ожидается, продлится до тех пор, пока принимаются меры по профилактики коронавируса.

Благодаря недавним объявлением об успехах нескольких вакцин, на Балеарских островах наблюдался скачок заказов на следующий год. 

По данным британской Ассоциации путешествий, заказы подскочили на 30 процентов сразу после того, как правительство Британии объявило об одобрении Pfizer/BioNTechvaccine на прошлой неделе.

Темы: Испаниятуризм


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