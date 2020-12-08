Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания планирует пускать туристов без ограничений уже с марта 2021 года

Вторник, 8 декабря 2020, 14:07

Испания имеет амбициозные планы на 2021 год и надеется вновь принимать туристов уже в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В настоящее время все, кто прибывает в Испанию, должны представить отрицательный тест на covid-19, взятый менее чем за 72 часа до поездки, однако испанские туристические органы власти надеются, что до прихода весны от этого откажутся.

Национальное туристическое агентство Испании Turespaña представит новую кампанию "безопасная путешествие", цель которой побудить отдыхающих вернуться в страну, предоставив им всю последнюю информацию и советы по безопасности.

Новая кампания была представлена 3 декабря министром промышленности, торговли и туризма Реєсом Марото и генеральным директором Национального совета по туризму Turespaña Мигелем Сансом.

"С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и внести вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну", - сказал Марото.

Эта кампания, по оценкам, обойдется примерно в 2 миллиона евро и, как ожидается, продлится до тех пор, пока принимаются меры по профилактики коронавируса.

Благодаря недавним объявлением об успехах нескольких вакцин, на Балеарских островах наблюдался скачок заказов на следующий год. 

По данным британской Ассоциации путешествий, заказы подскочили на 30 процентов сразу после того, как правительство Британии объявило об одобрении Pfizer/BioNTechvaccine на прошлой неделе.

Темы: Испаниятуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: