Киевлян предупреждают о гололедице и сильном ветре

В Киеве 10 декабря ожидается гололедица и сильный ветер.

Источник: официальный портал столичной власти

Дословно: "Днем 10 декабря в столице ожидается гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.