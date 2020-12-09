Киевлян предупреждают о гололедице и сильном ветре
Среда, 9 декабря 2020, 14:27
В Киеве 10 декабря ожидается гололедица и сильный ветер.
Источник: официальный портал столичной власти
Дословно: "Днем 10 декабря в столице ожидается гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)".
Детали: С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Украинская правда