Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Секретарь горсовета Харькова попросил ВР о внеочередных выборах

Пятница, 1 января 2021, 21:48
city.kharkov.ua

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти избранного мэра Геннадия Кернеса.

Источник: секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, которого цитирует АТН, Суспільне, Михаил Добкин в Telegram

Прямая речь Терехова: "Мы сделали все в установленном законом порядке".

Детали: 30 января в комментарии Суспільному Терехов заявлял, что намерен подписать соответствующее обращение городского совета 31 декабря, когда истекает отведенный законом 15-дневный срок, после чего обращение будет направлено в Верховную Раду.

На вопрос, будет ли он выдвигаться на должность городского головы, Терехов ответил: "Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все, кто будет выдвигаться, как, когда".

Вместе с тем, бывший мэр Харькова, экс-глава Харьковской обладминистрации и экс-нардеп Михаил Добкин в своем Telegram намекнул, что будет выдвигать свою кандидатуру на внеочередных выборах городского головы.

Он опубликовал новогоднее видеопоздравление, в котором сказал: "Здесь меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают, то я отвечу: таки да. В новый год – с новыми победами. Всех с праздником! С Новым годом! Все будет Харьков!".

Также Добкин перепостил сообщение, которое заканчивается словами "И да, Добкин идет в мэры".

Что предшествовало: Как ранее объясняла председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского головы лицо, в настоящее время осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

Однако, по ее словам, на практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за не назначение даты, и иногда процедура не была выполнена годами.

Предыстория:

  • Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
  • До этого у Харьковского городского головы отказали почки.
  • Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.
  • 9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Читайте также: 110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом

Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса

Украинская правда
Темы: ХарьковвиборыВерховная РадаДобкинКернес


powered by lun.ua
Главное сегодня

Секретарь горсовета Харькова попросил ВР о внеочередных выборах

фото, видео, обновленоВ Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Зарплаты педагогов выросли на 20% – МОН

фотоВ Славском остановился подъемник с 74 людьми

В январе сфера услуг должна полностью перейти на украинский язык

Новый председатель Совета ЕС объявил о созыве саммита Восточного партнерства

Все новости...
Харьков
Аваков издал книгу о событиях в Харькове в 2014 году
110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом
Шансон в казарме: В Харькове вычислили студенток, которые танцевали под "Вороваек"
Последние новости
22:57
Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет
22:38
Кое-где в Украине можно будет увидеть солнышко – синоптик
21:48
Секретарь горсовета Харькова попросил ВР о внеочередных выборах
20:57
Во Франции полиция уже сутки не может разогнать подпольную вечеринку
20:21
Правительство планирует упростить выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков
20:10
Во Франции продажи электромобилей и "гибридов" в 2020 году выросли в три раза
19:50
В Украине уже выплатили 70 тысяч больничных по самоизоляции – министр
19:15
80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса
19:02
В Украине выросли тарифы на тепло
18:53
Новый год на Донбассе: 7 обстрелов, украинские военные отвечают
Все новости...