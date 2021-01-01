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Власти Харькова просят Раду назначить новые выборы мэра. Добкин уже хочет баллотироваться

Пятница, 1 января 2021, 20:48
Власти Харькова просят Раду назначить новые выборы мэра. Добкин уже хочет баллотироваться
city.kharkov.ua

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти избранного мэра Геннадия Кернеса.

Источник: секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, которого цитирует АТН, Суспільне, Михаил Добкин в Telegram

Прямая речь Терехова: "Мы сделали все в установленном законом порядке".

Детали: 30 января в комментарии Суспільному Терехов заявлял, что намерен подписать соответствующее обращение 31 декабря, когда истекает отведенный законом 15-дневный срок, после чего обращение будет направлено в Верховную Раду.

На вопрос, будет ли он выдвигаться на должность городского головы, Терехов ответил: "Когда будут назначены выборы, тогда вы увидите все, кто будет выдвигаться, как, когда".

Вместе с тем, бывший мэр Харькова, экс-глава Харьковской обладминистрации и экс-нардеп Михаил Добкин в своем Telegram намекнул, что будет выдвигать свою кандидатуру на внеочередных выборах городского головы.

Он опубликовал новогоднее видеопоздравление, в котором сказал: "Здесь меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают, то я отвечу: таки да. В новый год – с новыми победами. Всех с праздником! С Новым годом! Все будет Харьков!".

Также Добкин перепостил сообщение, которое заканчивается словами "И да, Добкин идет в мэры".

Что предшествовало: Как ранее объясняла председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского головы лицо, в настоящее время осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

Однако, по ее словам, на практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за не назначение даты, и иногда процедура не была выполнена годами.

Предыстория:

  • Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
  • До этого у Харьковского городского головы отказали почки.
  • Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.
  • 9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

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Украинская правда

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Темы: ХарьковвиборыВерховная РадаДобкинКернес
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