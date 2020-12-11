У Кернеса отказали почки
У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.
Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП
Детали: Сидоренко подтвердил информацию о том, что у Кернеса отказали обе почки.
Прямая речь: "Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности...
На гемодиализе люди живут".
Справка: Гемодиализ - это лечение, при котором кровь фильтруется вне тела с помощью диализного аппарата. Кровь отбирается и пропускается через синтетический фильтр, а потом возвращается в тело. Гемодиализ, как правило, проводят по меньшей мере 4 часа три раза в неделю.
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Предыстория:
- Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли в немецкую клинику "Шарите".
- Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
- В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса.
- 9 декабря Кернес получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.
- Олигарх и друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в Украину 30 декабря. Ранее он публиковал фото Кернеса из больницы в Берлине.