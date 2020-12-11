Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Кернеса отказали почки

Пятница, 11 декабря 2020, 14:08

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП

Детали: Сидоренко подтвердил информацию о том, что у Кернеса отказали обе почки.

Прямая речь: "Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности...

На гемодиализе люди живут".

Справка: Гемодиализ - это лечение, при котором кровь фильтруется вне тела с помощью диализного аппарата. Кровь отбирается и пропускается через синтетический фильтр, а потом возвращается в тело. Гемодиализ, как правило, проводят по меньшей мере 4 часа три раза в неделю.

Читайте также: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Предыстория:

  • Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли в немецкую клинику "Шарите".
  • Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса.
  • 9 декабря Кернес получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.
  • Олигарх и друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в Украину 30 декабря. Ранее он публиковал фото Кернеса из больницы в Берлине.

Украинская правда
Темы: КернескоронавирусCovid-2019Германия


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Кернеса отказали почки

"Слуга народа" возглавил Харьковский облсовет: представитель Кернеса сам снялся за день

Оправданного в Италии Маркива заочно арестовали в России

Представителя омбудсмена Лисянского уволили после драки в гостинице

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от СOVID

Бутусов подает в суд на Минобороны: будет требовать извинений за хамство

Все новости...
Кернес
Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков 
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря – Фукс
Кернес не успевает на заседание горсовета 9 декабря, но сессию могут "подвинуть"
Последние новости
14:35
Украинские химик получил около 2 млн евро на совершенствование лекарств
14:34
видеоМер-бунтарь извинился перед Зеленским
14:14
"Индустриальный союз Донбасса": почему Щербань требует миллиард долларов с Ахметова
14:08
У Кернеса отказали почки
14:06
Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА
14:01
"Слуга народа" возглавил Харьковский облсовет: представитель Кернеса сам снялся за день
13:40
В Фонде госимущества планируют продать Центрэнерго в конце 2021 года
13:18
Оправданного в Италии Маркива заочно арестовали в России
13:12
Зеленский: Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен
13:05
Украинскую чиновницу в ОРЛО заставили шпионить – суд признал госизмену
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!