У Кернеса отказали почки

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП

Детали: Сидоренко подтвердил информацию о том, что у Кернеса отказали обе почки.

Прямая речь: "Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности...

На гемодиализе люди живут".

Справка: Гемодиализ - это лечение, при котором кровь фильтруется вне тела с помощью диализного аппарата. Кровь отбирается и пропускается через синтетический фильтр, а потом возвращается в тело. Гемодиализ, как правило, проводят по меньшей мере 4 часа три раза в неделю.

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