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У Кернеса отказали почки

Пятница, 11 декабря 2020, 13:08
У Кернеса отказали почки

У Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказали почки.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП

Детали: Сидоренко подтвердил информацию о том, что у Кернеса отказали обе почки.

Прямая речь: "Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности...

На гемодиализе люди живут".

Справка: Гемодиализ - это лечение, при котором кровь фильтруется вне тела с помощью диализного аппарата. Кровь отбирается и пропускается через синтетический фильтр, а потом возвращается в тело. Гемодиализ, как правило, проводят по меньшей мере 4 часа три раза в неделю.

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Предыстория:

  • Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли в немецкую клинику "Шарите".
  • Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса.
  • 9 декабря Кернес получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.
  • Олигарх и друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в Украину 30 декабря. Ранее он публиковал фото Кернеса из больницы в Берлине.

Украинская правда

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Темы: КернескоронавирусCovid-2019Германия
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