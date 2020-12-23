110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом

В ночь с 16 на 17 декабря в Берлине от последствий коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

За три месяца до этого его госпитализировали в клинику "Шарите". Это не помешало ему, ни разу не появившись перед избирателями, в третий раз выиграть выборы городского головы, а его партии — получить большинство в горсовете и облсовете.

В среду, 23 декабря, мэра похоронили в Харькове. Несмотря на мороз и пандемию, попрощаться с ним, по данным полиции, пришли 110 тысяч человек.

Пышные, в стиле брежневского застоя похороны стали последним подарком многолетнему электорату Кернеса — избирателям среднего и старшего возраста с советским бэкграундом и фантомными болями по "союзу нерушимому". При этом, проститься с ним пришла и молодежь, некоторые харьковчане были семьями с маленькими детьми на руках.

"УП" рассказывает, что происходило в последние месяцы эпохи Кернеса и как мэра провожали в последний путь.

Дистанционная победа на выборах и смерть в Берлине

Геннадия Кернеса последний раз видели на публике 23 августа, в День Харькова.

Мэр открывал на площади Свободы самый большой в Украине "сухой фонтан". До осени 2014-го на этом месте стоял памятник Ленину, за снос которого Кернес когда-то обещал "сломать две руки и две ноги" "свободовцу" Игорю Мирошниченко.

Во время открытия фонтана мэр был без маски. В начале пандемии и объявленных Киевом ограничений городской голова и вовсе выступал ковид-диссидентом — отказывался закрывать метро и школы. Однако после угрозы уголовной ответственности пошел на попятную.

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Кернес на своем последнем публичном мероприятии Фото: Суспільне Харків

15 сентября спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко подтвердил, что Кернес заболел коронавирусом и находится на лечении в 17-й городской больнице в стабильно тяжелом состоянии. По информации УП, коронавирусом мэр заразился от своей сиделки.

На следующий день специальный самолет с Кернесом на борту вылетел из харьковского аэропорта. 17 сентября в 00:07 по киевскому времени борт приземлился в Берлине. Мэра доставили в Германию в противоковидной капсуле, во время полета он был подключен к аппарату высокопотоковой подачи кислорода.

Еще через неделю, 24 сентября, пасынок Кернеса Родион Гайсинский опубликовал в Instagram фотографию медицинского заключения из "Шарите". В справке с подписью директора было написано, что пациент "прогрессирует каждый день" и в клинике "надеются на его полное выздоровление".

Справка из "Шарите" Фото: Павел Фукс/Telegram

2 октября друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс написал, что городской голова получил отрицательный тест на коронавирус и он надеется, что "через неделю Геннадий Адольфович всем передаст привет".

Кернес так и не вернулся в Харьков в обещанный срок. За время его отсутствия мэра неоднократно "хоронили" в соцсетях. И все эти месяцы его окружение всячески пыталось доказать, что мэр идет на поправку и скоро вернется в Харьков.

Кернес и Терехов Фото: Игорь Терехов/Facebook

10 ноября Фукс опубликовал фото Кернеса с пасынком Родионом Гайсинским — первое за время его отсутствия.

Кернес на лечении в клинике "Шарите" с Родионом Гайсинским Фото: Павел Фукс/Telegram

В начале декабря Фукс анонсировал возвращение Кернеса в Харьков к концу года. Спустя два дня состоялась первая сессия горсовета нового созыва. Кернеса на ней не было, а глава Харьковской ТВК Ольга Мозговая сообщила, что ему не нужно принимать присягу, потому что он "избран городским головой не в первый раз, уже принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке".

При этом новым секретарем горсовета избрали вице-мэра Игоря Терехова — его кандидатуру якобы предложил Геннадий Кернес, прислав соответствующий документ с электронной подписью.

За кандидатуру Терехова, которого ранее также рассматривали на должность нового губернатора области, проголосовали все партии, за исключением блока бывшего губернатора Юлии Светличной: Блок Кернеса "Успешный Харьков", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Партия Шария". Так Терехов стал исполняющим обязанности мэра.

10 декабря новоизбранный секретарь рассказал о планах горсовета провести внеочередную сессию до конца года, а будет ли присутствовать на ней Кернес, зависит от "врачей и его самочувствия". При этом, обсуждая с журналистами здоровье мэра, уповал на бога.

"Даст бог, до внеочередной сессии вернется", — сказал Терехов и упомянул бога еще трижды.

Буквально на следующий день стало известно, что у Кернеса отказали обе почки. В горсовете добавили, что избранный мэр находится на гемодиализе, но "сможет выполнять свои обязательства".

А утром 17 декабря Фукс сообщил, что Кернес умер от последствий коронавируса.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", — объяснил он.

Смерть Кернеса подтвердили его жена Оксана Гайсинская, на которую пять лет назад он переписал свои активы, и пасынок Родион Гайсинский.

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская в парке Горького — одном из главных имиджевых проектов мэра. Реконструировали парк накануне Евро-2012 на кредитные средства. В конце сентября "Проминвестбанк" подал в суд о взыскании с участников сделки — парка Горького и харьковского метрополитена — 6,56 миллионов евро и 52,768 миллиона гривен задолженности по кредиту Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Экс-нардеп, бывший мэр и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин написал, что "давно простил" Кернеса. В последние годы бывшие соратники практически не общались, а после болезни Кернеса Добкин даже собрался в мэры Харькова. Но в итоге снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

Кернес во время лечения в Израиле вместе с Добкиным, май 2014-го Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Проигравший Кернесу на выборах Фельдман, с которым мэр конфликтовал из-за самого крупного рынка Харькова Барабашово, опубликовал его фотографию без подписи.

В Харькове объявили трехдневный траур с 17 по 19 декабря и отменили все развлекательно-концертные и спортивные мероприятия в эти дни, а вскоре третий день траура перенесли на день похорон. Для сравнения, когда в сентябре в Харьковской области разбился самолет с курсантами и погибло 26 человек, траур был однодневный.

В Киеве реакция на смерть многолетнего мэра Харькова была сдержанной. В офисе президента отметили, что "отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным", и его жизненный путь "точно исключает однозначность в его оценках".

"Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили", — прокомментировали в ОП.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил соболезнования семье, в Верховной Раде память Кернеса почтили минутой молчания. Зеленский лично на смерть мэра никак не отреагировал.

Кернес c будущим президентом Зеленским, ноябрь 2013-го Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Похороны по сценарию Кушнарева

Накануне похорон в соцсетях появилась информация, что руководители коммунальных предприятий города собирают на прощание с Кернесом бюджетников. Игорь Терехов опроверг эту информацию, назвав ее "кощунственной".

"Любовь харьковчан к этому человеку такая безграничная, что не нужно никого просить даже выйти попрощаться, люди сами хотят, люди сами придут", — заверил он.

Сценарий похорон Кернеса прописали практически идентично похоронам другого известного харьковского политика — бывшего губернатора области и нардепа от "Партии регионов" Евгения Кушнарева, который погиб в 2007-м в результате ранения на охоте. На его похоронах присутствовал весь тогдашний политический истеблишмент, в том числе и Кернес, тогда — секретарь горсовета.

Кернес и нардеп Дмитрий Святаш на похоронах Кушнарева Фото: УНИАН

Всего за три года до этого Кернес был ярым антагонистом Кушнарева. В 2004-м, в разгар Оранжевой революции, он поддерживал Виктора Ющенко и вместе с Арсеном Аваковым скандировал на площади Свободы "Кушнарева геть!".

После ранения в 2014-м Кернес утверждал в суде, что в покушении на него "торчат уши Авакова"

Однако уже в 2005-м стал симпатиком Виктора Януковича и вступил в "Партию регионов", став однопартийцем Кушнарева.

Незадолго до начала Евромайдана Кернес вместе с Добкиным поехал в Грозный на День рождения Рамзана Кадырова. В 2018-м на вопрос о дружбе с Кадыровым он ответил "Я не отказываюсь ни от каких своих дружеских отношений с теми, кто для вас может быть плохим героем" Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Во время Евромайдана Кернес до последнего был верен Януковичу, однако после его побега в Ростов сказал, что "Виктор Янукович — уже история", а "врагов надо делать друзьями".

После победы Евромайдана Кернес уехал в Россию, а затем улетел в Женеву на встречу с Коломойским. После этого вернулся в Харьков и поддержал уже новую власть

Кернес умел найти общий язык с любой центральной властью. Петра Порошенко во время его пребывания в должности главы государства он также поддерживал и открыто агитировал за него на выборах. Однако после победы Владимира Зеленского заявил о поддержке новоизбранного президента.

Как и в день похорон Кушнарева, для Кернеса рано утром назначили отпевание в Благовещенском соборе, затем — прощание в фойе Харьковского национального театра оперы и балета, следом — похороны на аллее почетных граждан кладбища №2, рядом с могилой Кушнарева.

И.о. мэра пообещал, что во время всех процедур будут соблюдены все карантинные меры.

"Обязательно будет соблюден масочный режим, — пообещал Терехов. — Будем просить о соблюдении социальной дистанции. […] Любой харьковчанин, любой приезжий в город Харьков, тот, кто хочет попрощаться, становится в живую очередь и прощается с Геннадием Адольфовичем".

За несколько дней возле Оперного театра и кладбища начали усиленно работать коммунальщики: чистить дороги, срезать ветки деревьев и красить лавочки.

Косметический ремонт лавочек возле Харьковского национального театра оперы и балета за несколько дней до прощания с Кернесом Фото: h_harkov

Красная дорожка, венок от "новой" дочери и километровая очередь

Масштаб и торжественность прощания с Кернесом напоминает документальные хроники о прощании с вождями давно ушедшей эпохи.

В день похорон Центральная улица города Сумская и часть центра перекрыта, а к Харьковскому национальному театру оперы и балета можно проехать только по пропускам.

По периметру театра дежурят нацгвардейцы и полицейские. Для обеспечения порядка на церемонии прощания привлекли 284 полицейских и 150 бойцов Нацгвардии, и еще до 130 полицейских — на похоронах.

На фасаде театра без привычных афиш висит огромный портрет мэра с его лозунгом "Любить Харьков — работать для людей!". Слева и справа — большие экраны и баннеры с изображением роз и свечей.

Фото: Сергей Бобок

За полчаса до начала церемонии прощания к тыльной стороне театра подъезжает кортеж с катафалком. Из динамиков начинает играть траурная музыка, подтягиваются первые люди с цветами.

Через несколько минуту у входа останавливается еще один кортеж. Из него выходят нардепы Евгений Мураев, Вадим Новинский, за ними — человек с охапкой роз. Появляется и Михаил Добкин в темных очках Porsche.

"Я православный человек, когда кто-то уходит из близких или тех людей, с которыми ты имел отношения… — говорит он журналистам. — Конечно же, я где-то что-то совершал, что требовало извинения. Я не смог извиниться при жизни. Извинился после смерти. Думаю, что он меня простил. Надеюсь, что простил".

Желающие проститься с городским головой поднимаются по ступенькам к главному входу.

Фото: Сергей Бобок

"Там наша машина стоит, Maybach увидишь, не ошибешься", — инструктирует кого-то по телефону женщина в длинной шубе.

На входе в театр бабушки выдают маски и антисептики. На ступеньках — многочисленные венки: от мэра Днепра Бориса Филатова, от нового губернатора Айны Тимчук, депутата Бориса Колесникова, экс-премьера Владимира Гройсмана, бизнесмена Александра Ярославского. С последним Кернес долго не общался, но в прошлом году помирился и даже отмечал вместе с ним Новый год. Чуть выше — от коммунальных предприятий и отеля Кернеса National, в котором он жил.

Фото: Сергей Бобок

У входа в партер — гроб с телом мэра. От входа к нему по ступенькам расстелена красная ковровая дорожка. На стене между красных портьер висит портрет Кернеса.

Фото: Сергей Бобок

Оркестр играет траурную музыку. Прощающиеся с городским головой по очереди подходят к гробу, кладут цветы и крестятся.

Фото: Сергей Бобок

У гроба и возле ступенек стоят женщины и мужчины с красными повязками на руках — так маркируют тех, кто задействован в организации. Среди них — глава Новобаварского района города Татьяна Цибульник, у которой два года назад нашли незадекларированные драгоценности на 600 тысяч гривен, близнецы-охранники Кернеса и волонтеры "из народа". Заместитель городского головы, дочь покойного депутата "Партии регионов" Татьяна Чечетова-Терашвили раздает волонтерам указания.

Фото: Сергей Бобок

У гроба — венки от приближенных: горсовета, облсовета, и.о. мэра Игоря Терехова, семьи Павла Фукса, родственников. Взгляд останавливается на венке "любимому папе от Сонечки" — накануне похорон у Кернеса "нашлась" 11-летняя дочь, сейчас она живет в Лондоне вместе со своей матерью. Журналисты между собой шепчутся, что в прошлом году ее видели рядом с городским головой на мемориале, но тогда ее запретили снимать.

Слева от гроба под инфракрасным обогревателем разговаривают Терехов, Новинский, Мураев, Фукс и Виталий Кличко. Вскоре к ним подходит сын Кернеса, новоиспеченный депутат облсовета Кирилл Кернес.

"Большая часть киевлян и харьковчан показывают, как они относятся к мэру, который набрал достаточное количество голосов, учитывая, что в Харькове порядок и в Харькове есть, с чего брать пример, — заверяет журналистов Кличко.

Я помню, как мы [с Кернесом] много раз ссорились о том, кто построит лучшие центры административных услуг — Харьков или Киев. Это такие, знаете, соревнования, кто сможет предоставить лучший сервис для жителей наших городов. Это такие добрые вещи, которые должны быть между мэрами городов".

Фото: Сергей Бобок

Ближе к 9 у гроба появляются еще один сын мэра Даниил Привалов, пасынок Родион Гайсинский и Оксана Гайсинская. На голове у нее — черный платок. Родион — в перчатках. У гроба в несколько рядов стоят стулья. Семья мэра занимает первый и второй ряды, Кличко усаживается в четвертый, Фукс продолжает стоять.

Оркестр играет все торжественней. Сидоренко раздает новоприбывшим VIP-гостям маски. Цветов становится все больше. Женщина в перчатках скептически смотрит на усыпанный листьями от букетов пол и пытается пройти через ограждение.

"Что вы хотите?" — спрашивает ее волонтер

"Листья пособирать!" — робко отвечает она.

"Собирайте!".

Театр все больше становится похожим на мавзолей. Желающие проститься с Кернесом все подходят и подходят. Бабушка с палочкой с трудом взбирается по ступенькам, кладет гвоздики и кланяется семье мэра. К гробу подвозят человека на коляске. Неожиданно он встает с нее и трясущимися руками возлагает на море цветов свой букет ромашек.

Большая часть людей заходит проститься с мэром с центрального входа, с бокового тянутся делегации чиновников. Пока по ступенькам поднимаются депутаты горсовета и директоры департаментов, семья мэра исчезает в кулуарах театра. Вскоре Кирилл Кернес возвращается и остается один у гроба отца. Оркестр замолкает. В углу рядом с телом Кернеса усаживаются четверо оркестрантов и затягивают грустную мелодию. Девушка в очереди снимает маску и промокает ею глаза.

В боковых дверях появляется экс-глава облсовета Сергей Чернов и другие чиновники областного управления. Очередь от главного входа становится все плотнее, у гроба возникает пробка.

С Кернесом прощаются полицейские, католические и православные священники, люди в военной форме. Пожилой мужчина с палкой долго крестится и кланяется гробу, а затем поднимает в воздух кулак. Оркестр играет "Реквием" Моцарта.

Ближе к 11 в фойе появляются сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"У этого человека было много чему учиться, особенно его мужскому характеру и воле, воле к работе, к жизни, — утверждает Труханов. — Практически год назад, в январе, у меня был день рождения и Геннадий [Кернес] прилетел ко мне на день рождения. Он нашел в себе силы и возможность прилететь. Эти поступки говорят о том, что это человек с большим сердцем, подтверждал это своими делами".

Волонтеры и охранники мэра то и дело забирают цветы, которые приносят и приносят, на улицу. Там их сгружают в грузовики и увозят. К театру стоит очередь примерно в 700 метров, которая тянется через сад Шевченко и заканчивается почти у самой станции метро Университет. У дороги припаркованы автозаки.

Фото: Сергей Бобок

В полдень из храма Жен-Мироносиц напротив ХНАТОБа, который построил несмотря на протесты местных жителей Кернес, а проинвестировал Павел Фукс, раздается колокольный звон.

На двух экранах крутят трансляцию церемонии. Периодически ее перерывают кадры с живым Кернесом. В одном из роликов ему звонит пенсионерка и просит помочь. Он записывает номер и обещает сделать все, что в его силах. Ощущение от общей картины абсолютно сюрреалистичное.

В очереди девушка с пышным букетом роз рыдает навзрыд, наверх по ступенькам несут венок от Александра Грановского, который в прошлом году баллотировался на досрочных парламентских выборах, но не прошел и уехал в Израиль. Возложив цветы, друзья мэра и чиновники тянутся к выходу. Но простых симпатиков здесь намного больше.

Фото: Сергей Бобок

Лейла раньше была администратором хостела, сейчас работает в охране. Проводить Кернеса она пришла "даже несмотря на мигрень", простояла час в очереди.

"Для нас это очень близкий родной человек, — говорит она. — За простыми неродными людьми так не ходят. Говорят: "Кто будет лучшим мэром теперь?" Я думаю, что лучше Кернеса только Кернес. В такой мере любить свой город, своих родных харьковчан — а он нас считал своими детьми — я думаю, никто не сможет".

Бизнесмен Владимир не знал Кернеса лично, но пришел "отдать ему честь".

"Я, к сожалению, не знал Геннадия Адольфовича как близкого, но сколько он сделал для города! Из последних сил боролся, старался, — утверждает Владимир. — [Главное его достижение —] это город Харьков. Чистота, порядок, инфраструктура, развитие, парк Горького, все остальные городские объекты".

"Сталина хоронили с помпой, а потом развенчали культ"

На улице напротив театра припарковано несколько полицейских машин и автобусов для журналистов.

Мимо одного из автобусов проходит мужчина с зеркальным фотоаппаратом и мальчиком со штативом. Это волонтер Борис Редин. В прошлом году он "воевал" с Кернесом за палатку участников Евромайдана на площади Свободы. Ее установили в 2014-м, а в прошлом году мэр назвал ее "грязной" и предложил снести. Однако активистам удалось отстоять палатку.

В сам театр Борис не заходил, пришел посмотреть на происходящее со стороны, с собой взял сына Вовчика.

"Сталина хоронили с помпой, даже в Мавзолей положили, а потом развенчали культ, — говорит он. — Сейчас похороны, ничего нельзя говорить плохого. Но пройдет время, повылазят все проблемы, которых намного больше, чем украшений по Харькову. Кто-то обязательно посчитает, сколько что стоит, почему не сделана коммунальная сфера — это все вспомнят. И тогда заговорят по-другому. Но это будет потом".

Фото: Сергей Бобок

В час дня, когда автобус с журналистами паркуется у входа кладбища, начинает идти снег. У входа дежурит полиция и пара бабушек с гвоздиками.

"Без Кернеса Харьков осиротел", — жалуется одна из них другой.

"Вы не сотрудники СБУ, не пресса, не народные депутаты?" — спрашивает у бабушек полицейский и после того, как они отрицательно кивают, наставляет: "Тогда отойдите".

К кладбищу подъезжает грузовик с полным кузовом цветов и исчезает за поворотом.

"А здесь можно стоять?" — не унимаются бабушки.

"Пока постойте там, чтобы не было столпотворения", — указывает полицейский на соседнюю сторону улицы.

Там уже выстроилась толпа зевак — преимущественно пенсионеров. Среди них стоит депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик. Четыре года назад Кернес с помощью охраны выставил его из зала горсовета и исключил из своей фракции "За Харків, за Відродження" "за дешевый популизм и самопиар".

Около 14:00 к кладбищу начинают съезжаться чиновники.

Подъезжает еще один грузовик с цветами. Ко входу приносят венок "Другу от Коли Луганского". Внутрь пропускают человека в шинели с флейтой. У одного из операторов громко падает штатив с камерой.

Наконец подъезжает траурная процессия. Из катафалка выносят гроб.

"Давайте вшестером!" — предлагает один из охранников-близнецов и вместе с братом берет гроб первым.

Фото: Сергей Бобок

Гроб ставят на постамент. Вокруг тут же образовывается толпа.

"Мальчик, нельзя здесь стоять, здесь могила!" — строго делает женщина замечание ребенку, ставшему на могильную плиту.

Траурная музыка смешивается с жужжанием дрона в небе.

Фото: Сергей Бобок

Священники начинают кадить ладаном и нараспев читать молитву.

Внезапно не по сценарию в небе начинает взрываться фейерверк. Чуть позже в полиции пообещают выяснить, кто это сделал. В горсовете же скажут, что "люди вероятно хотели продемонстрировать свое плохое отношение", но Кернес "достоин салюта".

Фото: Сергей Бобок

К могиле подходит девушка с розовыми дредами. В этот момент ей звонят на вайбер, она отвечает и начинает вести прямую трансляцию. В одной руке держит телефон, другой — кидает песок на крышку гроба.

"Геннадию Адольфовичу земля пухом! — рыдает она в трубку и наводит камеру вниз. — Мама, это Геннадий Адольфович наш, его больше нет, вместо него никого нет и не будет!".

На противоположной стороне от нее покачиваясь, истошно кричит женщина в шубе: "Самый сильный, самый лучший, самый бесстрашный мэр!"

Через мгновение обеих выводит под руки полиция.

Могильщики начинают интенсивно работать лопатами и успевают засыпать яму до наступления темноты.

Фото: Сергей Бобок

Памятник Кернесу и туманная перспектива выборов

Игорь Терехов пообещал увековечить память Кернеса — посмертно присвоить ему звание почетного гражданина Харькова и поставить в его честь памятник. Кроме того, назвать его именем улицу или проспект и одну из станций харьковского метрополитена.

"Я считаю, что мы обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу, это наш святой долг, и я буду настаивать на этом, — заявил он на брифинге 21 декабря. — Сегодня я дал задание нашим архитекторам, чтобы они подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник. Мы вынесем этот вопрос на широкое обсуждение".

Фото: Сергей Бобок

На сайте президента Украины зарегистрировали петиции об установке памятника, а также о присвоении и не присвоении Кернесу звания Героя Украины. На сайте горсовета появилось 12 петиций об увековечении памяти Кернеса в городской инфраструктуре.

Будущий президент Владимир Зеленский пародирует ролик с Геннадием Кернесом, где тот отчитывает директора КП "Харьковгорлифт" Анатолия Кандаурова, в котором мэр называет чиновника "сучьим псом" и грозится "умножить его на ноль"

По закону, в течение 15 дней после смерти городского головы, секретарь горсовета должен обратиться в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов.

В ответ Верховная Рада в течение 90 дней назначает их дату. Вместе с тем, глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отмечает, что этот вопрос "может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика"

Сразу после смерти Кернеса Терехов в лучших традициях эпохи советского застоя пообещал "продолжить дело Геннадия Адольфовича". Учитывая, что при голосовании за Терехова как за секретаря горсовета депутаты поддержали его почти единогласно, вопрос, состоятся ли в Харькове новые выборы мэра, остается открытым.

Если история чему-то и учит, так это тому, что обещания над гробом очередного советского лидера были исключительно ритуальными и никого ни к чему не обязывали.

Дмитрий Кузубов, фотографии — Сергей Бобок