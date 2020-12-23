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110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом

Дмитрий КузубовСреда, 23 декабря 2020, 23:15
Фото: Сергей Бобок

В ночь с 16 на 17 декабря в Берлине от последствий коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

За три месяца до этого его госпитализировали в клинику "Шарите". Это не помешало ему, ни разу не появившись перед избирателями, в третий раз выиграть выборы городского головы, а его партии — получить большинство в горсовете и облсовете.

В среду, 23 декабря, мэра похоронили в Харькове. Несмотря на мороз и пандемию, попрощаться с ним, по данным полиции, пришли 110 тысяч человек.

Пышные, в стиле брежневского застоя похороны стали последним подарком многолетнему электорату Кернеса — избирателям среднего и старшего возраста с советским бэкграундом и фантомными болями по "союзу нерушимому". При этом, проститься с ним пришла и молодежь, некоторые харьковчане были семьями с маленькими детьми на руках.

"УП" рассказывает, что происходило в последние месяцы эпохи Кернеса и как мэра провожали в последний путь.

Дистанционная победа на выборах и смерть в Берлине

Геннадия Кернеса последний раз видели на публике 23 августа, в День Харькова. 

Мэр открывал на площади Свободы самый большой в Украине "сухой фонтан". До осени 2014-го на этом месте стоял памятник Ленину, за снос которого Кернес когда-то обещал "сломать две руки и две ноги" "свободовцу" Игорю Мирошниченко.

Во время открытия фонтана мэр был без маски. В начале пандемии и объявленных Киевом ограничений городской голова и вовсе выступал ковид-диссидентом — отказывался закрывать метро и школы. Однако после угрозы уголовной ответственности пошел на попятную. 

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Кернес на своем последнем публичном мероприятии
Фото: Суспільне Харків

15 сентября спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко подтвердил, что Кернес заболел коронавирусом и находится на лечении в 17-й городской больнице в стабильно тяжелом состоянии. По информации УП, коронавирусом мэр заразился от своей сиделки.

На следующий день специальный самолет с Кернесом на борту вылетел из харьковского аэропорта. 17 сентября в 00:07 по киевскому времени борт приземлился в Берлине. Мэра доставили в Германию в противоковидной капсуле, во время полета он был подключен к аппарату высокопотоковой подачи кислорода

Еще через неделю, 24 сентября, пасынок Кернеса Родион Гайсинский опубликовал в Instagram фотографию медицинского заключения из "Шарите". В справке с подписью директора было написано, что пациент "прогрессирует каждый день" и в клинике "надеются на его полное выздоровление". 

 
Справка из "Шарите"
Фото: Павел Фукс/Telegram

2 октября друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс написал, что городской голова получил отрицательный тест на коронавирус и он надеется, что "через неделю Геннадий Адольфович всем передаст привет". 

Кернес так и не вернулся в Харьков в обещанный срок. За время его отсутствия мэра неоднократно "хоронили" в соцсетях. И все эти месяцы его окружение всячески пыталось доказать, что мэр идет на поправку и скоро вернется в Харьков.

 
Кернес и Терехов
Фото: Игорь Терехов/Facebook

10 ноября Фукс опубликовал фото Кернеса с пасынком Родионом Гайсинским — первое за время его отсутствия. 

 
Кернес на лечении в клинике "Шарите" с Родионом Гайсинским
Фото: Павел Фукс/Telegram

В начале декабря Фукс анонсировал возвращение Кернеса в Харьков к концу года. Спустя два дня состоялась первая сессия горсовета нового созыва. Кернеса на ней не было, а глава Харьковской ТВК Ольга Мозговая сообщила, что ему не нужно принимать присягу, потому что он "избран городским головой не в первый раз, уже принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке". 

При этом новым секретарем горсовета избрали вице-мэра Игоря Терехова — его кандидатуру якобы предложил Геннадий Кернес, прислав соответствующий документ с электронной подписью. 

За кандидатуру Терехова, которого ранее также рассматривали на должность нового губернатора области, проголосовали все партии, за исключением блока бывшего губернатора Юлии Светличной: Блок Кернеса "Успешный Харьков", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Партия Шария". Так Терехов стал исполняющим обязанности мэра.

10 декабря новоизбранный секретарь рассказал о планах горсовета провести внеочередную сессию до конца года, а будет ли присутствовать на ней Кернес, зависит от "врачей и его самочувствия". При этом, обсуждая с журналистами здоровье мэра, уповал на бога.

"Даст бог, до внеочередной сессии вернется", — сказал Терехов и упомянул бога еще трижды.

Буквально на следующий день стало известно, что у Кернеса отказали обе почки. В горсовете добавили, что избранный мэр находится на гемодиализе, но "сможет выполнять свои обязательства".

А утром 17 декабря Фукс сообщил, что Кернес умер от последствий коронавируса.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", — объяснил он.

Смерть Кернеса подтвердили его жена Оксана Гайсинская, на которую пять лет назад он переписал свои активы, и пасынок Родион Гайсинский.

 
Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская в парке Горького — одном из главных имиджевых проектов мэра. Реконструировали парк накануне Евро-2012 на кредитные средства. В конце сентября "Проминвестбанк" подал в суд о взыскании с участников сделки — парка Горького и харьковского метрополитена — 6,56 миллионов евро и 52,768 миллиона гривен задолженности по кредиту
Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Экс-нардеп, бывший мэр и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин написал, что "давно простил" Кернеса. В последние годы бывшие соратники практически не общались, а после болезни Кернеса Добкин даже собрался в мэры Харькова. Но в итоге снял свою кандидатуру в пользу Кернеса. 

 
Кернес во время лечения в Израиле вместе с Добкиным, май 2014-го
Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Проигравший Кернесу на выборах Фельдман, с которым мэр конфликтовал из-за самого крупного рынка Харькова Барабашово, опубликовал его фотографию без подписи.

В Харькове объявили трехдневный траур с 17 по 19 декабря и отменили все развлекательно-концертные и спортивные мероприятия в эти дни, а вскоре третий день траура перенесли на день похорон. Для сравнения, когда в сентябре в Харьковской области разбился самолет с курсантами и погибло 26 человек, траур был однодневный.

В Киеве реакция на смерть многолетнего мэра Харькова была сдержанной. В офисе президента отметили, что "отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным", и его жизненный путь "точно исключает однозначность в его оценках".

"Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили", — прокомментировали в ОП.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил соболезнования семье, в Верховной Раде память Кернеса почтили минутой молчания. Зеленский лично на смерть мэра никак не отреагировал.

 
Кернес c будущим президентом Зеленским, ноябрь 2013-го
Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Похороны по сценарию Кушнарева 

Накануне похорон в соцсетях появилась информация, что руководители коммунальных предприятий города собирают на прощание с Кернесом бюджетников. Игорь Терехов опроверг эту информацию, назвав ее "кощунственной". 

"Любовь харьковчан к этому человеку такая безграничная, что не нужно никого просить даже выйти попрощаться, люди сами хотят, люди сами придут", — заверил он.

Сценарий похорон Кернеса прописали практически идентично похоронам другого известного харьковского политика — бывшего губернатора области и нардепа от "Партии регионов" Евгения Кушнарева, который погиб в 2007-м в результате ранения на охоте. На его похоронах присутствовал весь тогдашний политический истеблишмент, в том числе и Кернес, тогда — секретарь горсовета.

 
Кернес и нардеп Дмитрий Святаш на похоронах Кушнарева
Фото: УНИАН

Всего за три года до этого Кернес был ярым антагонистом Кушнарева. В 2004-м, в разгар Оранжевой революции, он поддерживал Виктора Ющенко и вместе с Арсеном Аваковым скандировал на площади Свободы "Кушнарева геть!". 

После ранения в 2014-м Кернес утверждал в суде, что в покушении на него "торчат уши Авакова"

Однако уже в 2005-м стал симпатиком Виктора Януковича и вступил в "Партию регионов", став однопартийцем Кушнарева. 

 
Незадолго до начала Евромайдана Кернес вместе с Добкиным поехал в Грозный на День рождения Рамзана Кадырова. В 2018-м на вопрос о дружбе с Кадыровым он ответил "Я не отказываюсь ни от каких своих дружеских отношений с теми, кто для вас может быть плохим героем"
Фото: Геннадий Кернес/Instagram

Во время Евромайдана Кернес до последнего был верен Януковичу, однако после его побега в Ростов сказал, что "Виктор Янукович — уже история", а "врагов надо делать друзьями". 

После победы Евромайдана Кернес уехал в Россию, а затем улетел в Женеву на встречу с Коломойским. После этого вернулся в Харьков и поддержал уже новую власть

Кернес умел найти общий язык с любой центральной властью. Петра Порошенко во время его пребывания в должности главы государства он также поддерживал и открыто агитировал за него на выборах. Однако после победы Владимира Зеленского заявил о поддержке новоизбранного президента.

Как и в день похорон Кушнарева, для Кернеса рано утром назначили отпевание в Благовещенском соборе, затем — прощание в фойе Харьковского национального театра оперы и балета, следом — похороны на аллее почетных граждан кладбища №2, рядом с могилой Кушнарева.

И.о. мэра пообещал, что во время всех процедур будут соблюдены все карантинные меры.

"Обязательно будет соблюден масочный режим, — пообещал Терехов. — Будем просить о соблюдении социальной дистанции. […] Любой харьковчанин, любой приезжий в город Харьков, тот, кто хочет попрощаться, становится в живую очередь и прощается с Геннадием Адольфовичем".

За несколько дней возле Оперного театра и кладбища начали усиленно работать коммунальщики: чистить дороги, срезать ветки деревьев и красить лавочки.

 
Косметический ремонт лавочек возле Харьковского национального театра оперы и балета за несколько дней до прощания с Кернесом
Фото: h_harkov

Красная дорожка, венок от "новой" дочери и километровая очередь

Масштаб и торжественность прощания с Кернесом напоминает документальные хроники о прощании с вождями давно ушедшей эпохи. 

В день похорон Центральная улица города Сумская и часть центра перекрыта, а к Харьковскому национальному театру оперы и балета можно проехать только по пропускам. 

По периметру театра дежурят нацгвардейцы и полицейские. Для обеспечения порядка на церемонии прощания привлекли 284 полицейских и 150 бойцов Нацгвардии, и еще до 130 полицейских — на похоронах. 

На фасаде театра без привычных афиш висит огромный портрет мэра с его лозунгом "Любить Харьков — работать для людей!". Слева и справа — большие экраны и баннеры с изображением роз и свечей.

 
Фото: Сергей Бобок

За полчаса до начала церемонии прощания к тыльной стороне театра подъезжает кортеж с катафалком. Из динамиков начинает играть траурная музыка, подтягиваются первые люди с цветами.

Через несколько минуту у входа останавливается еще один кортеж. Из него выходят нардепы Евгений Мураев, Вадим Новинский, за ними — человек с охапкой роз. Появляется и Михаил Добкин в темных очках Porsche.

"Я православный человек, когда кто-то уходит из близких или тех людей, с которыми ты имел отношения… — говорит он журналистам. — Конечно же, я где-то что-то совершал, что требовало извинения. Я не смог извиниться при жизни. Извинился после смерти. Думаю, что он меня простил. Надеюсь, что простил".

Желающие проститься с городским головой поднимаются по ступенькам к главному входу.

 
Фото: Сергей Бобок

"Там наша машина стоит, Maybach увидишь, не ошибешься", — инструктирует кого-то по телефону женщина в длинной шубе.

На входе в театр бабушки выдают маски и антисептики. На ступеньках — многочисленные венки: от мэра Днепра Бориса Филатова, от нового губернатора Айны Тимчук, депутата Бориса Колесникова, экс-премьера Владимира Гройсмана, бизнесмена Александра Ярославского. С последним Кернес долго не общался, но в прошлом году помирился и даже отмечал вместе с ним Новый год. Чуть выше — от коммунальных предприятий и отеля Кернеса National, в котором он жил.

 
Фото: Сергей Бобок

У входа в партер — гроб с телом мэра. От входа к нему по ступенькам расстелена красная ковровая дорожка. На стене между красных портьер висит портрет Кернеса. 

 
Фото: Сергей Бобок

Оркестр играет траурную музыку. Прощающиеся с городским головой по очереди подходят к гробу, кладут цветы и крестятся.

 
Фото: Сергей Бобок

У гроба и возле ступенек стоят женщины и мужчины с красными повязками на руках — так маркируют тех, кто задействован в организации. Среди них — глава Новобаварского района города Татьяна Цибульник, у которой два года назад нашли незадекларированные драгоценности на 600 тысяч гривен, близнецы-охранники Кернеса и волонтеры "из народа". Заместитель городского головы, дочь покойного депутата "Партии регионов" Татьяна Чечетова-Терашвили раздает волонтерам указания.

 
Фото: Сергей Бобок

У гроба — венки от приближенных: горсовета, облсовета, и.о. мэра Игоря Терехова, семьи Павла Фукса, родственников. Взгляд останавливается на венке "любимому папе от Сонечки" — накануне похорон у Кернеса "нашлась" 11-летняя дочь, сейчас она живет в Лондоне вместе со своей матерью. Журналисты между собой шепчутся, что в прошлом году ее видели рядом с городским головой на мемориале, но тогда ее запретили снимать.

Слева от гроба под инфракрасным обогревателем разговаривают Терехов, Новинский, Мураев, Фукс и Виталий Кличко. Вскоре к ним подходит сын Кернеса, новоиспеченный депутат облсовета Кирилл Кернес.

"Большая часть киевлян и харьковчан показывают, как они относятся к мэру, который набрал достаточное количество голосов, учитывая, что в Харькове порядок и в Харькове есть, с чего брать пример, — заверяет журналистов Кличко. 

Я помню, как мы [с Кернесом] много раз ссорились о том, кто построит лучшие центры административных услуг Харьков или Киев. Это такие, знаете, соревнования, кто сможет предоставить лучший сервис для жителей наших городов. Это такие добрые вещи, которые должны быть между мэрами городов".  

 
Фото: Сергей Бобок

Ближе к 9 у гроба появляются еще один сын мэра Даниил Привалов, пасынок Родион  Гайсинский и Оксана Гайсинская. На голове у нее — черный платок. Родион — в перчатках. У гроба в несколько рядов стоят стулья. Семья мэра занимает первый и второй ряды, Кличко усаживается в четвертый, Фукс продолжает стоять.

Оркестр играет все торжественней. Сидоренко раздает новоприбывшим VIP-гостям маски. Цветов становится все больше. Женщина в перчатках скептически смотрит на усыпанный листьями от букетов пол и пытается пройти через ограждение.

"Что вы хотите?" — спрашивает ее волонтер

"Листья пособирать!" — робко отвечает она.

"Собирайте!".

Театр все больше становится похожим на мавзолей. Желающие проститься с Кернесом все подходят и подходят. Бабушка с палочкой с трудом взбирается по ступенькам, кладет гвоздики и кланяется семье мэра. К гробу подвозят человека на коляске. Неожиданно он встает с нее и трясущимися руками возлагает на море цветов свой букет ромашек.

Большая часть людей заходит проститься с мэром с центрального входа, с бокового тянутся делегации чиновников. Пока по ступенькам поднимаются депутаты горсовета и директоры департаментов, семья мэра исчезает в кулуарах театра. Вскоре Кирилл Кернес возвращается и остается один у гроба отца. Оркестр замолкает. В углу рядом с телом Кернеса усаживаются четверо оркестрантов и затягивают грустную мелодию. Девушка в очереди снимает маску и промокает ею глаза.

В боковых дверях появляется экс-глава облсовета Сергей Чернов и другие чиновники областного управления. Очередь от главного входа становится все плотнее, у гроба возникает пробка. 

С Кернесом прощаются полицейские, католические и православные священники, люди в военной форме. Пожилой мужчина с палкой долго крестится и кланяется гробу, а затем поднимает в воздух кулак. Оркестр играет "Реквием" Моцарта.

Ближе к 11 в фойе появляются сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"У этого человека было много чему учиться, особенно его мужскому характеру и воле, воле к работе, к жизни, — утверждает Труханов. — Практически год назад, в январе, у меня был день рождения и Геннадий [Кернес] прилетел ко мне на день рождения. Он нашел в себе силы и возможность прилететь. Эти поступки говорят о том, что это человек с большим сердцем, подтверждал это своими делами".

Волонтеры и охранники мэра то и дело забирают цветы, которые приносят и приносят, на улицу. Там их сгружают в грузовики и увозят. К театру стоит очередь примерно в 700 метров, которая тянется через сад Шевченко и заканчивается почти у самой станции метро Университет. У дороги припаркованы автозаки.

 
Фото: Сергей Бобок

В полдень из храма Жен-Мироносиц напротив ХНАТОБа, который построил несмотря на протесты местных жителей Кернес, а проинвестировал Павел Фукс, раздается колокольный звон. 

На двух экранах крутят трансляцию церемонии. Периодически ее перерывают кадры с живым Кернесом. В одном из роликов ему звонит пенсионерка и просит помочь. Он записывает номер и обещает сделать все, что в его силах. Ощущение от общей картины абсолютно сюрреалистичное.

В очереди девушка с пышным букетом роз рыдает навзрыд, наверх по ступенькам несут венок от Александра Грановского, который в прошлом году баллотировался на досрочных парламентских выборах, но не прошел и уехал в Израиль. Возложив цветы, друзья мэра и чиновники тянутся к выходу. Но простых симпатиков здесь намного больше. 

 
Фото: Сергей Бобок

Лейла раньше была администратором хостела, сейчас работает в охране. Проводить Кернеса она пришла "даже несмотря на мигрень", простояла час в очереди.

"Для нас это очень близкий родной человек, — говорит она. — За простыми неродными людьми так не ходят. Говорят: "Кто будет лучшим мэром теперь?" Я думаю, что лучше Кернеса только Кернес. В такой мере любить свой город, своих родных харьковчан — а он нас считал своими детьми — я думаю, никто не сможет".

Бизнесмен Владимир не знал Кернеса лично, но пришел "отдать ему честь".

"Я, к сожалению, не знал Геннадия Адольфовича как близкого, но сколько он сделал для города! Из последних сил боролся, старался, — утверждает Владимир. — [Главное его достижение ] это город Харьков. Чистота, порядок, инфраструктура, развитие, парк Горького, все остальные городские объекты".

"Сталина хоронили с помпой, а потом развенчали культ"

На улице напротив театра  припарковано несколько полицейских машин и автобусов для журналистов. 

Мимо одного из автобусов проходит мужчина с зеркальным фотоаппаратом и мальчиком со штативом. Это волонтер Борис Редин. В прошлом году он "воевал" с Кернесом за палатку участников Евромайдана на площади Свободы. Ее установили в 2014-м, а в прошлом году мэр назвал ее "грязной" и предложил снести. Однако активистам удалось отстоять палатку.

В сам театр Борис не заходил, пришел посмотреть на происходящее со стороны, с собой взял сына Вовчика.

"Сталина хоронили с помпой, даже в Мавзолей положили, а потом развенчали культ, — говорит он. — Сейчас похороны, ничего нельзя говорить плохого. Но пройдет время, повылазят все проблемы, которых намного больше, чем украшений по Харькову. Кто-то обязательно посчитает, сколько что стоит, почему не сделана коммунальная сфера это все вспомнят. И тогда заговорят по-другому. Но это будет потом". 

 
Фото: Сергей Бобок

В час дня, когда автобус с журналистами паркуется у входа кладбища, начинает идти снег. У входа дежурит полиция и пара бабушек с гвоздиками. 

"Без Кернеса Харьков осиротел", — жалуется одна из них другой.

"Вы не сотрудники СБУ, не пресса, не народные депутаты?" — спрашивает у бабушек полицейский и после того, как они отрицательно кивают, наставляет: "Тогда отойдите".

К кладбищу подъезжает грузовик с полным кузовом цветов и исчезает за поворотом.

"А здесь можно стоять?" — не унимаются бабушки.

"Пока постойте там, чтобы не было столпотворения", — указывает полицейский на соседнюю сторону улицы.

Там уже выстроилась толпа зевак — преимущественно пенсионеров. Среди них стоит депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик. Четыре года назад Кернес с помощью охраны выставил его из зала горсовета и исключил из своей фракции "За Харків, за Відродження" "за дешевый популизм и самопиар".

Около 14:00 к кладбищу начинают съезжаться чиновники. 

Подъезжает еще один грузовик с цветами. Ко входу приносят венок "Другу от Коли Луганского". Внутрь пропускают человека в шинели с флейтой. У одного из операторов громко падает штатив с камерой. 

Наконец подъезжает траурная процессия. Из катафалка выносят гроб.

"Давайте вшестером!" — предлагает один из охранников-близнецов и вместе с братом берет гроб первым.

 
Фото: Сергей Бобок

Гроб ставят на постамент. Вокруг тут же образовывается толпа. 

"Мальчик, нельзя здесь стоять, здесь могила!" — строго делает женщина замечание ребенку, ставшему на могильную плиту.

Траурная музыка смешивается с жужжанием дрона в небе.

 
Фото: Сергей Бобок

Священники начинают кадить ладаном и нараспев читать молитву.

Внезапно не по сценарию в небе начинает взрываться фейерверк. Чуть позже в полиции пообещают выяснить, кто это сделал. В горсовете же скажут, что "люди вероятно хотели продемонстрировать свое плохое отношение", но Кернес "достоин салюта".

 
Фото: Сергей Бобок

К могиле подходит девушка с розовыми дредами. В этот момент ей звонят на вайбер, она отвечает и начинает вести прямую трансляцию. В одной руке держит телефон, другой — кидает песок на крышку гроба. 

"Геннадию Адольфовичу земля пухом! — рыдает она в трубку и наводит камеру вниз. — Мама, это Геннадий Адольфович наш, его больше нет, вместо него никого нет и не будет!".

На противоположной стороне от нее покачиваясь, истошно кричит женщина в шубе: "Самый сильный, самый лучший, самый бесстрашный мэр!"

Через мгновение обеих выводит под руки полиция.

Могильщики начинают интенсивно работать лопатами и успевают засыпать яму до наступления темноты.

 
Фото: Сергей Бобок

Памятник Кернесу и туманная перспектива выборов

Игорь Терехов пообещал увековечить память Кернеса — посмертно присвоить ему звание почетного гражданина Харькова и поставить в его честь памятник. Кроме того, назвать его именем улицу или проспект и одну из станций харьковского метрополитена.

"Я считаю, что мы обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу, это наш святой долг, и я буду настаивать на этом, — заявил он на брифинге 21 декабря. — Сегодня я дал задание нашим архитекторам, чтобы они подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник. Мы вынесем этот вопрос на широкое обсуждение".

 
Фото: Сергей Бобок

На сайте президента Украины зарегистрировали петиции об установке памятника, а также о присвоении и не присвоении Кернесу звания Героя Украины. На сайте горсовета появилось 12 петиций об увековечении памяти Кернеса в городской инфраструктуре.

Будущий президент Владимир Зеленский пародирует ролик с Геннадием Кернесом, где тот отчитывает директора КП "Харьковгорлифт" Анатолия Кандаурова, в котором мэр называет чиновника "сучьим псом" и грозится "умножить его на ноль"

По закону, в течение 15 дней после смерти городского головы, секретарь горсовета должен обратиться в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов.

В ответ Верховная Рада в течение 90 дней назначает их дату. Вместе с тем, глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отмечает, что этот вопрос "может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика"

Сразу после смерти Кернеса Терехов в лучших традициях эпохи советского застоя пообещал "продолжить дело Геннадия Адольфовича". Учитывая, что при голосовании за Терехова как за секретаря горсовета депутаты поддержали его почти единогласно, вопрос, состоятся ли в Харькове новые выборы мэра, остается открытым.

Если история чему-то и учит, так это тому, что обещания над гробом очередного советского лидера были исключительно ритуальными и никого ни к чему не обязывали. 

Дмитрий Кузубов, фотографии Сергей Бобок

Темы: КернесХарьков
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