Дубневич вышел из СИЗО

2352 просмотра
Пятница, 8 ноября 2019, 18:26

Подозреваемый во многомиллионном разворовывании народный депутат Ярослав Дубневич после внесения за него залога покинул следственный изолятор.

Источник: его адвокат Станислав Пелюк в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам юриста, это произошло около 17:00 в пятницу.

Он сообщил, что деньги на залог частично собрал сам нардеп, а остальное помогли заплатить родственники и знакомые. Кто и какую долю дал, адвокат не уточнил.

Что было раньше: за  Дубневича еще до объявления решения Высшего антикоррупционного суда внесли 100 млн гривень залога.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

Читайте также: Поезд тронулся. Как Дубневич стал первым прикосновенным депутатом новой Рады

Предыстория:

  • 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и позволила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
  • Дубневич после суда заявил, что не знает, где найти такую сумму.
  • 4 ноября нардеп подал апелляцию на решение суда.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Верховная Рада арест


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Голос": Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию на Донбассе 8 ноября 2019, 16:13
За Дубневича внесли залог – адвокат 8 ноября 2019, 12:20
"Слуга народа": Некоторые не голосовали за арест Дубневича, потому что не понимали, что это 8 ноября 2019, 11:28
Все новости
Главные новости
Суд ООН поддержал Украину в деле против РФ о приемлемости жалобы по терроризму на Донбассе
Боевики сорвали разведениt сил в Петровском – штаб
Один из старейших патриархатов мира признал ПЦУ
В охранной фирме, которую подозревают в истязании детей, проходят обыски – СМИ
Все новости
здоровье

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

Фотопроект

Шарм заброшенных зданий

Фотопроект

Если бы собаки танцевали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів