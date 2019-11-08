Дубневич вышел из СИЗО

Подозреваемый во многомиллионном разворовывании народный депутат Ярослав Дубневич после внесения за него залога покинул следственный изолятор.

Источник: его адвокат Станислав Пелюк в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам юриста, это произошло около 17:00 в пятницу.

Он сообщил, что деньги на залог частично собрал сам нардеп, а остальное помогли заплатить родственники и знакомые. Кто и какую долю дал, адвокат не уточнил.

Что было раньше: за Дубневича еще до объявления решения Высшего антикоррупционного суда внесли 100 млн гривень залога.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

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