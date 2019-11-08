Дубневич вышел из СИЗО
Подозреваемый во многомиллионном разворовывании народный депутат Ярослав Дубневич после внесения за него залога покинул следственный изолятор.
Источник: его адвокат Станислав Пелюк в комментарии "Украинской правде"
Детали: По словам юриста, это произошло около 17:00 в пятницу.
Он сообщил, что деньги на залог частично собрал сам нардеп, а остальное помогли заплатить родственники и знакомые. Кто и какую долю дал, адвокат не уточнил.
Пелюк добавил, что вместо необходимых 90 были внесены 100 миллионов гривень залога, поскольку такую сумму определил первый суд. И теперь адвокат собирается забрать лишние 10 млн назад. Для этого он в понедельник, 11 ноября, подаст в Высший антикорсуд соответствующие документы.
Что было раньше: за Дубневича еще до объявления решения Высшего антикоррупционного суда внесли 100 млн гривень залога.
7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.
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Предыстория:
- 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и позволила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
- Дубневич после суда заявил, что не знает, где найти такую сумму.
- 4 ноября нардеп подал апелляцию на решение суда.