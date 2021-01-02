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Во Франции за нарушение карантина в Новый год оштрафовали 6600 граждан

Суббота, 2 января 2021, 00:37
Во Франции за нарушение карантина в Новый год оштрафовали 6600 граждан
Фото: AP

Во Франции в новогоднюю ночь полиция провела более 45 000 проверок и оштрафовала 6650 граждан, которые не назвали уважительной причины выхода на улицу в период действия комендантского часа.

Источник: BFM TV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны

Детали: О суммах штрафов, которые пасли нарушителям, не сообщается, но во Франции за первое нарушение комендантского часа штрафуют на 135 евро. В случае повторного нарушения сумма может вырасти до 3750 евро.

Также в новогоднюю ночь за различные правонарушения были задержаны 662 человека, 407 из них отправлены под стражу. Отмечается, что при задержании нарушителей карантина пострадало 25 полицейских.

Что предшествовало: Во французском городе Льерон, что в регионе Бретань, полиция не может справиться с масштабной нелегальной молодежной вечеринкой, которая собралась несмотря на коронавирусные ограничения.

Темы: Франциякарантин
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