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Главные новости воскресенья и ночи: локдаун окончен, ситуацию стабилизировали - Минздрав, мировой рекорд от Spacex

Понедельник, 25 января 2021, 08:00

В Минздраве заявили, что благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось разгрузить медицинскую систему, SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики — актуальные новости 24 января.

Про локдаун 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Министр также заверил, что правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мероприятий весной.

Про SpaceX

Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила самый массовый по числу полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. 

Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

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Темы: космоскарантин


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