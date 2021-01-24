ВР не может назначить новые выборы в Харькове: не хватает документов

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не передал в Верховную Раду двух из трех необходимых документов для рассмотрения парламентом вопроса о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова.

Источник: Суспільне

Детали: Зампредседателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский передал Суспільному служебную записку Управления ВР по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления за подписью руководительницы Управления Валентины Рудковской на имя председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко.

Соответствующие документы получили все члены Комитета.

Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Соответствующее управление дало письменный ответ в адрес председателя Комитета: для рассмотрения вопроса не хватает двух документов – копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Дословно служебная записка: "В Верховную Раду Украины поступило только ходатайство секретаря Харьковского городского совета Терехова И.А. Свидетельство о смерти Харьковского городского головы Кернеса Г.А. и вышеуказанное решение городского совета (а также информация о принятии городским советом такого решения) в присланных материалах отсутствуют.

Учитывая изложенное, вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы может быть рассмотрен после получения соответствующих документов".

Подробнее: Как пишет Суспільне, на сессиях Харьковского горсовета не принимали решения, которым принимается во внимание факт смерти Кернеса.

Единственное решение, принятое горсоветом после смерти мэра, касалось увековечения его памяти. На сайте мэрии городским головой значится покойный Геннадий Кернес, со смерти которого на этой неделе проходит 40 дней.

По состоянию на 20 января профильный комитет Верховной Рады не вносил в повестку дня вопрос о назначении внеочередных выборов в Харькове. Если вопрос не рассмотрят до конца января, выборы назначат на октябрь 2021 года. Ближайшее заседание профильного комитета назначено на 25 января. Заседание ВР - 26 января.

Что предшествовало: 1 января секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти избранного мэра Геннадия Кернеса. "Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.

Предыстория:

Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

До этого у Харьковского городского головы отказали почки.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

Читайте также: 110 тысяч человек, грузовики с цветами и незапланированный фейерверк. Как Харьков прощался с Кернесом

Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

В своей банке паук. Харьков Геннадия Кернеса