Учеба после карантина: в трех областях открылись меньше ¾ школ

Большинство заведений среднего образования вернулись к учебе очно после жесткого карантина, меньше всего школ открыли свои двери в Черновицкой, Запорожской и Кировоградской областях, а в некоторых областях действует смешанная система обучения.

Источник: министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram 25 января

Прямая речь: "С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные меры, которые были установлены правительством в декабре 2020 года. Итак, детсады и школы могут работать в обычном режиме. Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек.

По оперативным данным, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм)".

Детали: Шкарлет сообщил, что за парты вернулись ученики (почти 100% школ – очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и г. Киев.

От 99% до 91% школ вернулись к очному формату учебы в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в г. Николаев ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные – по смешанной форме), а также в Херсонской и Харьковской областях.

От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

На Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной формой.

В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы – по смешанной форме. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.

Министр образования напомнил, что запрещено посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала.

Все учебные заведения должны работать с соблюдением противоэпидемических мер.

Предыстория:

В Украине с 8 по 24 января включительно действовал более жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин.

С 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности. Школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и т.п.

Общий карантин будет действовать как минимум до весны. Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

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