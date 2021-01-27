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Полиция установила личности погибших в харьковской пожара

Среда, 27 января 2021, 01:31
Полиция установила личности погибших в харьковской пожара

Среди 15 погибших при пожаре в частном пансионате в Харькове были 9 женщин и 6 мужчин.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины

Детали: Сейчас установлены личности всех погибших. В частности, среди них девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин от 71 до 91 года.

Для захоронения тела погибших еще не передавали, поскольку продолжаются экспертизы.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: пожарХарьков
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