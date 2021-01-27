Полиция установила личности погибших в харьковской пожара
Среда, 27 января 2021, 01:31
Среди 15 погибших при пожаре в частном пансионате в Харькове были 9 женщин и 6 мужчин.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины
Детали: Сейчас установлены личности всех погибших. В частности, среди них девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин от 71 до 91 года.
Для захоронения тела погибших еще не передавали, поскольку продолжаются экспертизы.
Предыстория:
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар, в результате чего погибли 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов. А министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата.
- Арендатора сгоревшего дома престарелых Вячеслава Кравченко и его жену взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Украинская правда