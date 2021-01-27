Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полиция установила личности погибших в харьковской пожара

Среда, 27 января 2021, 02:31

Среди 15 погибших при пожаре в частном пансионате в Харькове были 9 женщин и 6 мужчин.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции Харьковщины

Детали: Сейчас установлены личности всех погибших. В частности, среди них девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет и шесть мужчин от 71 до 91 года.

Для захоронения тела погибших еще не передавали, поскольку продолжаются экспертизы.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: пожарХарьков


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден и Путин в своем первом разговоре обсудили Украину и Навального

Новости 26 января: закон о референдуме, свежие политические рейтинги

Боевики ранили украинского военного, его состояние тяжелое

МОН отреагировало на скандальные заявления в Драгоманова

МОН обязали пересмотреть учебники по истории из-за иска Портнова

Голосование в интернете: Рада поддержала закон Зеленского о референдуме

Все новости...
пожар
Полиция знала о сгоревшем доме престарелых: за год там умерли 50 человек – адвокат
Пожар в Харькове: умер один из спасенных
Смертельный пожар в доме престарелых: суд взял под стражу 4 подозреваемых
Последние новости
02:31
Полиция установила личности погибших в харьковской пожара
01:49
Сенат отказался признать процесс импичмента Трампа неконституционным
01:06
Военные будут находиться в Вашингтоне до марта – СМИ
00:27
ВидеоВ горсовете на Харьковщине подрались депутаты
23:52
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55%
23:04
Зеленский о законе о референдуме: Власть будет вынуждена прислушиваться к народу
22:37
Посольству Венгрии прислали угрозы перед приездом Сийярто в Киев
22:14
Кулеба перед визитом Сийярто: не надо думать, что в Киеве можно диктовать условия
21:58
Новости экономики: запасы угля на минимумах, низкие платежки за газ придут в марте
21:40
Байден и Путин в своем первом разговоре обсудили Украину и Навального
Все новости...