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В России несравнимо много тех, кто поддерживает Путина – Песков

Среда, 27 января 2021, 14:48
В России несравнимо много тех, кто поддерживает Путина – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что в России намного больше тех граждан, которые поддерживают Путина, чем тех, кто выступает против него.

Источник: Meduza, спикер Путина Дмитрий Песков

Прямая речь: "Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше".

Детали: По словам Пескова, на протесты выходит небольшое количество тех, кто не поддерживает власть Путина, в то же время, колоссальное количество россиян поддерживает своего президента, не ходит на протесты и голосует за Путина на выборах.

Спикер Путина также добавил, что власть относится крайне негативно к выражению протеста, которое сопровождается разбиванием машин или киданием чем-то в полицейских.

Предыстория: 23 января по всей России были задержаны 3 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.

17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Политика арестовали на 30 суток. Он записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.

Штаб Навального зовет сторонников оппозиционера на новые митинги в ближайшее воскресенье – 31 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиРосcияПутинНавальный
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