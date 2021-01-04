Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу

Спасатели аварийно-спасательного отряда ДСНС разыскали в Карпатах туриста из Херсона, который не смог самостоятельно сойти с горы Говерла.

Источник: ДСНС в Facebook

Дословно: "3 января в 15:50 к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из г.. Херсон и сообщила о том, что ее настоящий мужчина 3 января около 11:00 отправился на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается.

В 16:00 для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек.

В 16:50 спасателями в районе "Малой Говерлы" было найдено заблудившегося туриста. Медицинской помощи он не нуждался.

В 17:45 был осуществлен сопровождение мужа в учебно-спортивной базы "Заросляк"".