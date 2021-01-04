Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу

Понедельник, 4 января 2021, 00:55

Спасатели аварийно-спасательного отряда ДСНС разыскали в Карпатах туриста из Херсона, который не смог самостоятельно сойти с горы Говерла.

Источник: ДСНС в Facebook

Дословно: "3 января в 15:50 к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из г.. Херсон и сообщила о том, что ее настоящий мужчина 3 января около 11:00 отправился на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается.

 В 16:00 для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек.

 В 16:50 спасателями в районе "Малой Говерлы" было найдено заблудившегося туриста. Медицинской помощи он не нуждался.

 В 17:45 был осуществлен сопровождение мужа в учебно-спортивной базы "Заросляк"".

 
Фото: ДСНС

Темы: ГСЧСКарпаты


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Все новости...
ГСЧС
Украину накроет туман, возможно нарушение движения транспорта – ГСЧС
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми
В Славском остановился подъемник с 74 людьми
Последние новости
00:55
Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу
00:28
Больше всего случаев COVID-19 в Европе регистрируют в Великобритании, Италии, Франции и Германии
23:22
В ВМС рассказали, когда в Украину прибудут американские катера Island
22:35
В Черновцах взорвался газ в квартире, пострадавший в реанимации
21:48
Киевским маршруткам разрешили еще полгода брать наличные у пассажиров
21:00
Администрация Трампа ввела санкции против 365 человек и структур из РФ - Помпео
20:46
В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок
20:15
"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор
20:03
Новости экономики: рекорды Bitcoin и отказ в сертификации Nord stream-2
19:23
Туристы из Украины провалились под лед на озере в польских Татрах
Все новости...