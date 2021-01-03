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Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу

Воскресенье, 3 января 2021, 23:55
Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу

Спасатели аварийно-спасательного отряда ДСНС разыскали в Карпатах туриста из Херсона, который не смог самостоятельно сойти с горы Говерла.

Источник: ДСНС в Facebook

Дословно: "3 января в 15:50 к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из г. Херсон и сообщила о том, что ее муж 3 января около 11:00 отправился на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается.

 В 16:00 для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек.

 В 16:50 спасателями в районе "Малой Говерлы" было найдено заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался.

 В 17:45 мужчину сопроводили до учебно-спортивной базы "Заросляк"".

 
Фото: ДСНС

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Темы: ГСЧСКарпаты
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