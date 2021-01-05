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В Словакии подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса

Вторник, 5 января 2021, 11:01

В Словакии подтвердили наличие новой мутации коронавируса, впервые обнаруженной в Британии.

Об этом заявил глава Минздрава Словакии Марек Крайчи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Новый вариант штамма коронавируса, распространяющегося из южных регионов Англии, уже подтвержден в Словакии", - заявил Марек Крайчи.

"Уже в первых образцах из района Михаловце команда Бориса Клэмпа в сотрудничестве с факультетом естественных наук и факультетом математики, физики и информатики Карлова университета смогла определить так называемый английский штамм", - добавил он.

Указанный штамм имеет 70% выше способность к распространению, выше репродуктивное число Rt - примерно 0,4, чем исходный вирус. Важно, что его распространение чаще встречается среди людей до 60 лет и интенсивно среди детей.

"Клинические признаки и смертность от заболевания по новому варианту не изменяются по сравнению с оригинальным вирусом", - заявил министр.

Как сообщалось, медики в Грузии подтвердили один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который впервые обнаружили в Великобритании.

Темы: СловакиякоронавирусCovid-2019Британия


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