Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Словакии подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса

Вторник, 5 января 2021, 10:01

В Словакии подтвердили наличие новой мутации коронавируса, впервые обнаруженной в Британии.

Об этом заявил глава Минздрава Словакии Марек Крайчи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"Новый вариант штамма коронавируса, распространяющегося из южных регионов Англии, уже подтвержден в Словакии", - заявил Марек Крайчи.

"Уже в первых образцах из района Михаловце команда Бориса Клэмпа в сотрудничестве с факультетом естественных наук и факультетом математики, физики и информатики Карлова университета смогла определить так называемый английский штамм", - добавил он.

Указанный штамм имеет 70% выше способность к распространению, выше репродуктивное число Rt - примерно 0,4, чем исходный вирус. Важно, что его распространение чаще встречается среди людей до 60 лет и интенсивно среди детей.

"Клинические признаки и смертность от заболевания по новому варианту не изменяются по сравнению с оригинальным вирусом", - заявил министр.

Как сообщалось, медики в Грузии подтвердили один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который впервые обнаружили в Великобритании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СловакиякоронавирусCovid-2019Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
Все новости...
Реклама: