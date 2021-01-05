Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рождество Украину промочит дождями с мокрым снегом и продует сильным ветром

Вторник, 5 января 2021, 13:59
На Рождество Украину промочит дождями с мокрым снегом и продует сильным ветром

7 января практически всю Украину охватит циклон, ожидаются дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По ее прогнозу, в среду, 6 января, влажная погода в стране удержится, где-то - туманы, где-то - осадки.

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на севере Украины, на крайнем западе и на Луганщине. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 2 + 6 градусов, на востоке будет холоднее, 0 + 3 градуса, на юге будет по-весеннему тепло, + 7 + 13 градусов.

 

7 января, на Рождество, небольшое похолодание предполагается в западной части Украины. "Циклон, который уже сейчас разминается на юго-западе Европы, 7 января охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом, а еще и сильным северо-западным ветром", - пишет Диденко.

 

А уже с 9-10 января, по ее словам, температура воздуха будет постепенно снижаться практически повсеместно и, по предварительным прогнозам, уже Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения, украинцы встретят с морозом.

Синоптик добавила, что в Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество столицу также посетит циклон. Поэтому ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: