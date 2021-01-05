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На Рождество Украину промочит дождями с мокрым снегом и продует сильным ветром

Вторник, 5 января 2021, 14:59

7 января практически всю Украину охватит циклон, ожидаются дожди, мокрый снег и сильный северо-западный ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По ее прогнозу, в среду, 6 января, влажная погода в стране удержится, где-то - туманы, где-то - осадки.

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на севере Украины, на крайнем западе и на Луганщине. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 2 + 6 градусов, на востоке будет холоднее, 0 + 3 градуса, на юге будет по-весеннему тепло, + 7 + 13 градусов.

 

7 января, на Рождество, небольшое похолодание предполагается в западной части Украины. "Циклон, который уже сейчас разминается на юго-западе Европы, 7 января охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом, а еще и сильным северо-западным ветром", - пишет Диденко.

 

А уже с 9-10 января, по ее словам, температура воздуха будет постепенно снижаться практически повсеместно и, по предварительным прогнозам, уже Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения, украинцы встретят с морозом.

Синоптик добавила, что в Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество столицу также посетит циклон. Поэтому ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.

Украинская правда
Темы: погода


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