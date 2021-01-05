На Різдво Україну промочить дощами з мокрим снігом і продує сильним вітром

7 січня практично всю Україну охопить циклон, очікуються дощі, мокрий сніг і сильний північно-західний вітер.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За її прогнозом, у середу, 6 січня, волога погода в країні втримається, десь - тумани, десь - опади.

Дощ, подекуди з мокрим снігом очікується на півночі України, на крайньому заході та на Луганщині. На решті території - без опадів.

Температура повітря коливатиметься в межах +2+6 градусів, на сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів.

7 січня, на Різдво, невелике похолодання передбачається у західній частині України. "Циклон, який вже зараз розминається на південному заході Європи, 7-го січня охопить практично всю Україну дощем та мокрим снігом та ще й сильним північно-західним вітром", - пише Діденко.

А вже з 9-10 січня, за її словам, поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, українці зустрінуть із морозом.

Синоптик додала, що в Києві Святвечір обіцяє бути вологим, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому очікуються опади - дощ та мокрий сніг.