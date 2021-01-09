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Пандемия: во Франции расширяют действие комендантского часа

Суббота, 9 января 2021, 16:47

Франция планирует распространить действие комендантского часа в еще восемь департаментов.

Об этом заявил премьер Франции Жан Кастекс, ссылаясь на "жесткий и необходимый" ответ на фоне протестов против ограничений в отдельных городах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Франция усиливает свои антивирусные ограничения в связи с ростом количества случаев. После праздников был введен комендантский час с 18.00 в 15 из 101 департамента, в остальных департаментов комендантский час наступал с 20.00.

Новые департаменты, которые, вероятно, будут подпадать под действие расширенного комендантского часа, находятся преимущественно на востоке страны, включая Нижний Рейн, Верхний Рейн и Побережье, а также центральный район Шер.

 "Все понимают, что эпидемия не ослабевает, даже наоборот - она усиливается в некоторых районах", - сказал Кастекс.

Он также защищал правительственную стратегию распространения вакцин.

Опросы общественного мнения показывают, что около половины французского населения скептически относятся к вакцинации - их оппозиция значительно выше, чем в соседних странах.

Министр здравоохранения Оливье Веран подчеркнул, что Франция будет наращивать уровень прививок с ближайшей недели.

Темы: локдаунФранциякоронавирус


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