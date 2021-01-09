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Компания Moderna готова изготовить сотни миллионов доз вакцины от Covid

Суббота, 9 января 2021, 20:54
Компания Moderna готова изготовить сотни миллионов доз вакцины от Covid

Американская компания Moderna способна выработать и провести поставку 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021, и 600 млн доз в течение всего 2021 года.

Источник: генеральный директор Moderna Стефан Бансель в интервью французской газете L'Express, которое приводит Укринформ

Прямая речь: "В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза, а также в Канаду, Израиль, Швейцарию и Великобританию".

Детали: По словам Банселя, в течение года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставки 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также еще возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

В целом, по словам представителя Moderna, американские и европейские производственные возможности компании позволяют выработать 600 млн доз в течение 2021 года.

При этом Бансель не подтвердил, ссылаясь на конфиденциальность контракта, что доза вакцины от Moderna будет стоить 18 евро, но признал, что препарат дороже вакцины компании Pfizer, стоимость которой составляет 12 евро (по неофициальным данным).

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Темы: вакцинациякоронавирусмедицина
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