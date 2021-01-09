Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Компания Moderna готова изготовить сотни миллионов доз вакцины от Covid

Суббота, 9 января 2021, 21:54

Американская компания Moderna способна выработать и провести поставку 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021, и 600 млн доз в течение всего 2021 года.

Источник: генеральный директор Moderna Стефан Бансель в интервью французской газете L'Express, которое приводит Укринформ

Прямая речь: "В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза, а также в Канаду, Израиль, Швейцарию и Великобританию".

Детали: По словам Банселя, в течение года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставки 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также еще возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

В целом, по словам представителя Moderna, американские и европейские производственные возможности компании позволяют выработать 600 млн доз в течение 2021 года.

При этом Бансель не подтвердил, ссылаясь на конфиденциальность контракта, что доза вакцины от Moderna будет стоить 18 евро, но признал, что препарат дороже вакцины компании Pfizer, стоимость которой составляет 12 евро (по неофициальным данным).

Темы: вакцинациякоронавирусмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКривонос рассказал про нереализованный план вытеснения РФ из Крыма

видеоНа этой неделе количество заражений Covid начнет расти – Минздрав

видеоНа магистральном газопроводе Укртрансгаза прогремел взрыв

Мэр Тернополя жалуется, что полиция заставляет соблюдать карантин

обновленоВ Индонезии разбился пассажирский самолет

COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов

Все новости...
вакцинация
Папа Римский рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
Королева Великобритании вакцинировалась от коронавируса
Степанов объяснил, почему посредником для закупки COVID-вакцины выбрали "Лекхим"
Последние новости
21:54
Компания Moderna готова изготовить сотни миллионов доз вакцины от Covid
21:32
Российско-оккупационные войска на Донбассе снова стреляли
20:57
Папа Римский рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
20:41
Взрыв на магистральном газопроводе: к делу подключились правоохранители
19:56
видеоКривонос рассказал про нереализованный план вытеснения РФ из Крыма
19:18
Twitter забанил французского депутата, который выдавал себя за Трампа
19:04
На днях ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ" – Минюст
18:36
Состояние Илона Маска перевалило за $200 миллиардов – Bloomberg
18:13
видеоНа этой неделе количество заражений Covid начнет расти – Минздрав
17:56
Королева Великобритании вакцинировалась от коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!