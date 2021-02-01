Главные новости воскресенья и ночи: визит СБУ на "Мотор Сич", протесты в РФ

СБУ сорвала собрание акционеров "Мотор Сич", протесты в России отличились рекордным количеством задержанных – новости, которые были актуальны 31 января.

О "Мотор Сич"

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

В СБУ заявили, что проводили следственные действия в Запорожье, где должно было состояться общее собрание АО "Мотор Сич", и фиксировала возможные противоправные действия, связанные с установлением контроля над предприятием.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой, хотя еще пару дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Ранее такие санкции ввели в США.

О митингах

Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 4 тысяч человек, больше всего – в Москве. Российские издания публиковали видео нападения силовиков на участников митингов. Жесткие задержания были и в Петербурге.

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О других важных новостях

В течение субботы, 30 января, в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.

Пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались участвовать в деле об импичменте и представлять сторону защиты всего за 10 дней до начала судебного разбирательства.

Соратники президента Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, состоявшихся летом 2019 года. Тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Народный депутат Александр Дубинский проводит "параллельный подсчет голосов" депутатов фракции "Слуга народа" за его исключение из фракции.

По Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица.

Экс-президент, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.