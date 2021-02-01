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Власти анонсируют новую законодательную инициативу по референдумах

Понедельник, 1 февраля 2021, 11:45

Власти анонсируют новый проект закона о местных референдумах в ближайшее время.

Источник: первый вице-спикер Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета 1 февраля

Детали: Стефанчук назвал "большим достижением" принятие парламентом на предыдущей четвертой сессии парламента IX созыва, которая закончилась 29 января, закона о всеукраинском рефередуме.

Прямая речь: "На этом мы не завершаем формирование большого блока законов, касающегося прямой демократии. Буквально уже на этой неделе... максимум на следующей мы соберем очередное заседание рабочей группы по народовластию, где будет презентован первый проект уже закона о местном референдуме".

Дополнительно: Презентовать документ, по словам вицеспикера, будут представители гражданского общества, которые принимали активное участие в подготовке этого проекта. Пятая сессия Верховной Рады начнется 2 февраля.

Валентина Романенко, УП
Темы: референдумзаконодательствоВерховная Рада


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