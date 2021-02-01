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Посол Франции рассказал, что страна в целом готова присоединиться к Крымской платформе

Понедельник, 1 февраля 2021, 11:18

Франция в целом готова присоединиться к инициированной Украиной "Крымской платформе", но хочет лучше понимать ее цель.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Посол отметил, что во Франции "с большим интересом" смотрят на инициативу, но пока процесс - "на очень предварительной стадии".

Он рассказал, что уже встречался с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой и документы об инициативе уже изучают в Париже, однако пока не совсем понимают цель платформы.

"Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью - еще неизвестно. В принципе, мы поддерживаем ее, и отвечу на ваш вопрос - да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в объяснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, и у нас еще есть время ", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что планирует пригласить к участию в платформе и Российскую Федерацию.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Темы: ФранцияКрым
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