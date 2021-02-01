Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Pfizer весной увеличит поставки вакцины в ЕС на 75 млн доз

Понедельник, 1 февраля 2021, 12:02
Pfizer весной увеличит поставки вакцины в ЕС на 75 млн доз

Фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале предоставит Европейскому союзу на 75 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем планировалось изначально.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech/Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и вообще до 600 млн в 2021 году", - написала фон дер Ляен в Twitter.

В воскресенье фон дер Ляйен сообщила, что британская компания AstraZeneca намерена поставить ЕС в первом квартале на 9 млн доз вакцины больше, чем обещала ранее.

Ранее AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

После первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а далее - заявлениями AstraZeneca о том, что компания не сможет вовремя предоставить обещанный объем вакцин, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

Темы: вакцинацияЕСкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: