Pfizer весной увеличит поставки вакцины в ЕС на 75 млн доз

Фармацевтическая компания Pfizer во втором квартале предоставит Европейскому союзу на 75 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем планировалось изначально.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы работаем с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить доставку вакцин европейцам. BioNTech/Pfizer обеспечит 75 млн дополнительных доз во втором квартале года - и вообще до 600 млн в 2021 году", - написала фон дер Ляен в Twitter.

В воскресенье фон дер Ляйен сообщила, что британская компания AstraZeneca намерена поставить ЕС в первом квартале на 9 млн доз вакцины больше, чем обещала ранее.

Ранее AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year - and up to 600 millions in total in 2021.