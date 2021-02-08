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Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС незаконным

Понедельник, 8 февраля 2021, 09:01
"Україна молода"

Глава Окружного административного суда Киева Вовк продолжит игнорировать вызовы в Высший антикоррупционный суд, он считает незаконным решение принудительно доставить его в этот суд.

Источник: Павел Вовк в Facebook

Прямая речь: "Чтобы избежать манипуляций и фейков, которыми вас пытаются накормить ОО "посіпаки" коррупционера из НАБУ, хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно.

Почему странного? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам.

Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственно НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не "захват власти".

Во-вторых, в производстве о "захвате власти" по делам Майдана я не имею процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда. Есть постановление ВСП (Высшего совета правосудия – ред.).

В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье.

Учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона".

Детали: Судья Вовк заявил, что ни он, ни его коллеги из ОАСК не нарушают КПК, "в отличие от НАБУ и тех, кто должен осуществлять судебный контроль, но не осуществляет его".

Он пообещал реагировать на решения ВАКС, в частности принятые в его отсутствие, всеми юридическими способами: "подавать соответствующие жалобы и заявления о совершении преступлений".

Этому предшествовало: Павел Вовк игнорирует вызовы в суд. В начале февраля НАБУ довело к сведению Вовка содержание вызова в ВАКС: детективы зачитывали главе ОАСК ходатайство об отстранении его от должности, идя за ним несколько километров, а он даже не остановился.

Вовк уже несколько месяцев не является на заседания суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствия по месту жительства, избегания детективов, в НАБУ пытались объявить Вовка в розыск, однако генпрокурор Ирина Венедиктова не отреагировала на эти ходатайства.

Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

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Темы: Павел Вовк Антикоррупционный судОАСК


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