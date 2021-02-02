Детективы НАБУ несколько километров бежали за главой ОАСК, зачитывая ходатайство

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк 1 февраля сначала отказался получить от детективов Национального антикоррупционного бюро ходатайство об отстранении его от должности, а вечером того же дня в очередной раз не прибыл по повестке о вызове в НАБУ.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Кроме того, несмотря на вызывающее поведение подозреваемого, НАБУ довело до его сведения содержание вызова в Высший антикоррупционый суд, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении его меры пресечения в виде залога.

Несмотря на системное сопротивление подозреваемых, НАБУ расследует уголовное производство по фактам злоупотреблений судей ОАСК. Следствие направило Генеральному прокурору проекты ходатайств ВРП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед Генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

При этом уже на протяжении нескольких месяцев от Генпрокурора нет никаких движений в направлении рассмотрения указанных ходатайств. Этот факт, в свою очередь, лишь подкрепляет правовой нигилизм со стороны подозреваемых, свидетелем которого является все общество".

Детали: Бюро также обнародовало видео, как детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Напомним: В декабре ему уже вручали повестку о вызове в Антикоррупционный суд.

В тот раз НАБУ опубликовало видео, на котором судья Вовк без верхней одежды бежит по заснеженному тротуару, а детектив зачитывает ему требование прийти на заседание суда.

В конце видео Вовк выбросил повестку из своей машины и убежал.

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