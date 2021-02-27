Боевики в Донбассе блокируют почти все КПВВ - штаб ООС

В штабе ООС сообщают о блокировании пророссийскими оккупантами работы контрольных пунктов "Счастье", "Золотой", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", пересекать линию разграничения можно через "Станицу Луганскую" и "Новотроицкое".

Источник: Штаб ООС в Facebook

Дословно: "На линии разграничения по распоряжению Командующего объединенных сил ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух".

Детали: По данным штаба ООС, в течение недели ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там увеличился на 15%. Военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию - 5299 человек, на контролируемую территорию - 5492 человек.

В КПВВ "Новотроицкое" интенсивность пассажиро-транспортного потока осталась на уровне прошлой недели. В общем, из-за блокирования оккупантами дорожного коридора, количество лиц, которые пересекли линию разграничения, является незначительной. Так, через контрольный пункт последовали 209 граждан и 38 транспортных средств в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 147 человек и 30 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.

Российские наемники, как отмечают в штабе, не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили 3 граждан, которые следовали на контролируемую территорию за частично поддельными документами, об этом сообщили полицию.

Предыстория: