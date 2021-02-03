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В ЕС поддерживают санкции против каналов Медведчука - посол Украины

Среда, 3 февраля 2021, 13:42

В Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля.

"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", - отметил Николай Точицкий.

Как известно, вечером 2 февраля президент України Володимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

В результате телеканалам придется прекратить работу.

Владимир Зеленский в своем англоязычном заявлении пояснил, что Украина "решительно поддерживает свободу слова, (но) не пропаганду, профинансированную страной-агрессором".

Темы: МедведчукЕСтелевидение


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