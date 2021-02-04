Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставить на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников системы Starlink. При запуске использовалась ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: Трансляция запуска. Издание Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила груз на орбиту, состоится в 8:20:03 по киевскому времени (1:20 a.m. EST) из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 108-й запуск ракет поколения Falcon.

Через 8 минут 26 секунд после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане. Запуск 19-й партии спутников Starlink запланирован в ближайшие дни.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Что предшествовало:

20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

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Напомним:

Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Справка: По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.