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Spacex повторила собственный мировой рекорд

Четверг, 4 февраля 2021, 08:29

Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставить на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников системы Starlink. При запуске использовалась ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: Трансляция запуска. Издание Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила груз на орбиту, состоится в 8:20:03 по киевскому времени (1:20 a.m. EST) из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 108-й запуск ракет поколения Falcon.

Через 8 минут 26 секунд после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане. Запуск 19-й партии спутников Starlink запланирован в ближайшие дни.

 

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.

Что предшествовало: 

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.
  • SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Справка: По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.

Темы: Илон МаскСШАкосмос


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