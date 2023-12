Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставить на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников системы Starlink.

Источник: Трансляция запуска. Издание Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила груз на орбиту, состоится в 8:20:03 по киевскому времени (1:20 a.m. EST) из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 108-й запуск ракет поколения Falcon.

Через 8 минут 26 секунд после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане. Запуск 19-й партии спутников Starlink запланирован в ближайшие дни.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H