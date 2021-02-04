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США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом

Четверг, 4 февраля 2021, 09:57
Фото с Twitter ЕП

Планы по выводу тысяч американских войск из Германии, инициированные администрацией Трампа, приостановлены, поскольку команда президента Джо Байдена пересматривает это решение.

Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Уолтерс сказал, что новый министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" плана.

"Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны. - Ред.) Остин вступил в должность", - сказал Фостер.

Он добавил, что не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе. "Что я скажу на  данный момент, так это то, что все варианты отложены и все они будут пересмотрены", - добавил Фостер.

План администрации Трампа, обнародованный прошлым летом, предусматривал вывод 12 000 военнослужащих из Германии, что составляет около трети военного присутствия США в этой стране.

Примерно половина этих войск должна была вернуться домой, а другая половина - отправиться ​​в другие европейские страны. Высшие должностные лица Пентагона в то время заявили, что такой подход, который включал развертывание дополнительных сил вместо войск, постоянно дислоцированных за рубежом, усилит сдерживания против России.

Бывшая администрация также пыталась переместить штаб-квартиру Африканского командования США из Штутгарта, хотя так и не выбрала новое местоположение.

План вывода был крайне непопулярен как среди ведущих демократов, так и среди республиканцев на Капитолийском холме, которые утверждали, что сокращение войск в Германии придаст смелости России.

Законодатели уже заблокировали вывод войск в ежегодном законе об оборонной политике, который в январе стал законом, несмотря на вето Трампа.

Окончательный закон о расходах на национальную оборону запрещает Пентагону сокращать силы США в Германии ниже 34 500 человек до тех пор, пока он не предоставит Конгрессу подробный анализ того, как этот шаг повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе.

Темы: СШАГерманияармия


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