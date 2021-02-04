США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом

Планы по выводу тысяч американских войск из Германии, инициированные администрацией Трампа, приостановлены, поскольку команда президента Джо Байдена пересматривает это решение.

Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Уолтерс сказал, что новый министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" плана.

"Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны. - Ред.) Остин вступил в должность", - сказал Фостер.

Он добавил, что не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе. "Что я скажу на данный момент, так это то, что все варианты отложены и все они будут пересмотрены", - добавил Фостер.

План администрации Трампа, обнародованный прошлым летом, предусматривал вывод 12 000 военнослужащих из Германии, что составляет около трети военного присутствия США в этой стране.

Примерно половина этих войск должна была вернуться домой, а другая половина - отправиться ​​в другие европейские страны. Высшие должностные лица Пентагона в то время заявили, что такой подход, который включал развертывание дополнительных сил вместо войск, постоянно дислоцированных за рубежом, усилит сдерживания против России.

Бывшая администрация также пыталась переместить штаб-квартиру Африканского командования США из Штутгарта, хотя так и не выбрала новое местоположение.

План вывода был крайне непопулярен как среди ведущих демократов, так и среди республиканцев на Капитолийском холме, которые утверждали, что сокращение войск в Германии придаст смелости России.

Законодатели уже заблокировали вывод войск в ежегодном законе об оборонной политике, который в январе стал законом, несмотря на вето Трампа.

Окончательный закон о расходах на национальную оборону запрещает Пентагону сокращать силы США в Германии ниже 34 500 человек до тех пор, пока он не предоставит Конгрессу подробный анализ того, как этот шаг повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе.