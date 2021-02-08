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Вне очереди могут вакцинировать Зеленского, Шмыгаля и других "авторитетов" - МОЗ

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:47
Вне очереди могут вакцинировать Зеленского, Шмыгаля и других авторитетов - МОЗ
Украинская правда

Министерство здравоохранения рассматривает возможность внести изменения в национальный план вакцинации от коронавируса, чтобы быстрее привить не только президента, премьера и главу Минздрава, но и "общественных авторитетов".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на форуме по вопросам коронавируса в Киеве

Прямая речь: "Мы допускаем не вакцинацию вне очереди... Мы допускаем внесение изменений в национальный план вакцинации, чтобы показать безопасность вакцины, которой мы будем вакцинировать граждан. Для этого нужно доверие людей...

Такое доверие возникает у людей, например, если министр здравоохранения говорит, что надо вакцинироваться или президент. Так случилось, что я и Владимир Александрович не относимся ни к одной группе риска, поэтому приходимся на пятый этап (как главнокомандующий президент попадает во вторую очередь вакцинации, вместе с военными – УП). 

Но чтобы доказать (безопасность вакцин – ред.)... По такому пути идут разные страны мира, когда прививаются первые лица государства. В том числе, здесь могут быть люди, которые являются авторитетами в обществе. 

На этой неделе, думаю, мы уже определимся, и при необходимости мы внесем соответствующие изменения с таким количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины. Как следствие, увеличится количество людей, которые готовы к бесплатной вакцинации ".

Детали: По состоянию на 8 февраля окончательного решения об изменениях в порядке вакцинации еще нет.

Ранее Степанов уже говорил о возможности прививки для президента и премьера не по принятому календарному плану вакцинации населения, согласно которому в первую очередь вакцинируют уязвимые и общественно важные группы населения.

Предыстория:

  • 2 февраля в эфире "1+1" Максим Степанов заявил, что для популяризации прививок от коронавируса Минздрав планирует внести изменения в план вакцинации и обеспечить прививкой президента, премьера и, собственно, самого Степанова.
  • Президент Владимир Зеленский 8 февраля заявил, что готов вакцинироваться среди первых и даже на камеру, чтобы доказать безопасность прививок.
  • Согласно опросу группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года 55% украинцев готовы были сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, а в середине января 2021 года таких было уже 43%.

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Ольга Кириленко, УП

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Темы: вакцинацияСтепановЗеленскийШмыгаль
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