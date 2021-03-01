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Главные новости воскресенья и ночи: в Крыму пересохли водохранилища, 50 снайперов РФ в Украине

Понедельник, 1 марта 2021, 07:00

В Крыму пересохли два водохранилища, еще одно – на грани высыхания, на Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – новости, которые были актуальными 28 февраля.

О Крыме

В захваченном Россией Крыму запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

Украинские активисты на админгранице в Херсонской области запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.

О Донбассе

По данным разведки, на оккупированном Донбассе постоянно находится около 50 снайперов силовых структур России.

В разведке утверждают, что снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

Также, по данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

О других важных новостях 

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Темы: Крым
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