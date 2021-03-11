Кличко вернет на должность заместителя, которого отстранил из-за истории с взяткой

Мэр Киева Виталий Кличко намерен вернуть к исполнению обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника, который был отстранен от должности на время расследования производства о взяточничестве.

Источник: Кличко на заседании Киевсовета 11 марта

Прямая речь: "Я считаю, что все точки расставлены над "и", и я буду принимать решение, чтобы человек (Николай Поворозник – ред.) возвращался к исполнению своих обязанностей".

Детали: Вопрос о дальнейшей судьбе Поворозника озвучил на заседании депутат от "УДАРа" Дмитрий Белоцерковец. Он отметил, что видел пост Поворозника в соцсети, где тот писал, что ни он, ни другие работники КГГА не являются сторонами уголовного производства относительно взяточничества.

На это Кличко ответил, что также читал ответ СБУ относительно процессуального статуса Поворозника по делу и уже получил заявление от отстраненного первого заместителя о готовности приступить к исполнению своих обязанностей.

Мэр Киева напомнил, что информация "о причастности Поворозника к этому сенсационному делу" появилась во время избирательного процесса. По словам Кличко, "она была сманипулирована и СМИ".

Он добавил, что досудебное расследование дела завершено, и материалы уже передали в суд.

Мэр отметил, что в Киеве "нулевая толерантность к коррупции", и если какого-то чиновника будут подозревать в коррупции, то его сразу отстранят и будут делать все, чтобы правоохранители "реагировали на такие вещи".

Он предложил пригласить в Киевсовет самого Поворозника, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов. Однако народные избранники ответили, что такой необходимости нет.

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