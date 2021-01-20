Прокуратура подтвердила фальшивость переписки, где "Микитась" заказал похищение человека

Прокурор в суде подтвердил фальшивость переписки, в которой экс-нардеп и застройщик Максим Микитась якобы заказывает похищение человека. В то же время, правоохранители считают, что это не опровергает причастность Микитась к преступлению.

Источник: заседание Киевского апелляционного суда

Прямая речь прокурора: "Она была, эта переписка. Однако... она не использовалась подозреваемым в ходе совершения преступления. Она создавалась с той целью, чтобы заверить потерпевшего Мирошниченко в том, что они действуют в интересах Микитася.

Однако, в связи с тем, что лично Микитась подтвердил их полномочия по вымогательству у Мирошниченко этих средств, поэтому эта переписка не используется ими во время совершения преступления.

Более того, я хочу сказать, что сторона обвинения не ссылается в ходатайстве о применении меры пресечения на эту переписку. И я вам еще больше хочу сказать, и не будем ссылаться на эту переписку для подтверждения вины Микитася в дальнейшем".

Детали: По словам прокурора, подозреваемый Чернов, который организовал похищение и дал показания против Микитася, действительно подделал переписку с экс-нардепом.

Чернов якобы сделал это, чтобы продемонстрировать пострадавшему Мирошниченко, что у него требуют деньги по указанию Микитася.

Однако позже застройщик якобы самостоятельно позвонил потерпевшему и подтвердил, что похитители действуют от его имени. Поэтому, по мнению прокурора, в поддельной переписке "пропала необходимость" и ее не использовали

В то же время, адвокат Микитась Артур Габриелян в комментарии УП сказал, что в материалах ходатайства об аресте экс-нардепа нет свидетельств Чернова о том, что он действительно подделал переписку и с какой целью.

Также, по словам защиты, ранее, во время суда, который арестовал Микитася, прокуратура говорила в общих чертах, что подозрение подтверждается "переписками".

Что было раньше: Защита Микитась заявила о провокации в полицейском расследовании относительно похищения человека.

Адвокаты обратили внимание, что переписка, в которой Микитась якобы заказывает преступление подозреваемому Чернову, содержит признаки подделки.

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