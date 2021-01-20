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Прокуратура подтвердила фальшивость переписки, где "Микитась" заказал похищение человека

Среда, 20 января 2021, 16:15

Прокурор в суде подтвердил фальшивость переписки, в которой экс-нардеп и застройщик Максим Микитась якобы заказывает похищение человека. В то же время, правоохранители считают, что это не опровергает причастность Микитась к преступлению.

Источник: заседание Киевского апелляционного суда

Прямая речь прокурора: "Она была, эта переписка. Однако... она не использовалась подозреваемым в ходе совершения преступления. Она создавалась с той целью, чтобы заверить потерпевшего Мирошниченко в том, что они действуют в интересах Микитася.

Однако, в связи с тем, что лично Микитась подтвердил их полномочия по вымогательству у Мирошниченко этих средств, поэтому эта переписка не используется ими во время совершения преступления.

Более того, я хочу сказать, что сторона обвинения не ссылается в ходатайстве о применении меры пресечения на эту переписку. И я вам еще больше хочу сказать, и не будем ссылаться на эту переписку для подтверждения вины Микитася в дальнейшем".

Детали: По словам прокурора, подозреваемый Чернов, который организовал похищение и дал показания против Микитася, действительно подделал переписку с экс-нардепом.

Чернов якобы сделал это, чтобы продемонстрировать пострадавшему Мирошниченко, что у него требуют деньги по указанию Микитася.

Однако позже застройщик якобы самостоятельно позвонил потерпевшему и подтвердил, что похитители действуют от его имени. Поэтому, по мнению прокурора, в поддельной переписке "пропала необходимость" и ее не использовали

В то же время, адвокат Микитась Артур Габриелян в комментарии УП сказал, что в материалах ходатайства об аресте экс-нардепа нет свидетельств Чернова о том, что он действительно подделал переписку и с какой целью.

Также, по словам защиты, ранее, во время суда, который арестовал Микитася, прокуратура говорила в общих чертах, что подозрение подтверждается "переписками".

Что было раньше: Защита Микитась заявила о провокации в полицейском расследовании относительно похищения человека.

Адвокаты обратили внимание, что переписка, в которой Микитась якобы заказывает преступление подозреваемому Чернову, содержит признаки подделки.

Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Сам застройщик получил подозрение от НАБУ в октябре 2019 года.
  • Осенью 2020 года Микитась дал показания о возможной причастности к коррупции бывшего адвоката, а ныне заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Ему объявили подозрение в передаче взятки.
  • Однако впоследствии прокуратура отказалась требовать ареста для Татарова и передала дело из НАБУ в СБУ. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование.
  • В конце декабря Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. 31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова.

Соня Лукашова, УП
Темы: МикитасьТатаров


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