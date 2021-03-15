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Разумков сомневается, что нардепов могут наказать за Харьковские соглашения по ЧФ РФ

Понедельник, 15 марта 2021, 12:19
Разумков сомневается, что нардепов могут наказать за Харьковские соглашения по ЧФ РФ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что идею СНБО привлечь к ответственности народных депутатов, которые поддержали Харьковские соглашения в 2010 году, можно реализовать в полном объеме.

Источник: Разумков на брифинге 15 марта, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Я хорошо помню Конституцию, статья 80 говорит, что, к счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет остается... Поэтому я не уверен, что в полном объеме идея, которая была озвучена, может быть реализована. Но посмотрим: суд есть суд.

Если мы говорим о других участниках этого процесса: кто готовил эти материалы, кто предлагал рассмотреть этот вопрос в стенах ВР, это уже другой аспект. И те, кто были вовлечены в этот процесс, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства".

Детали: Разумков отметил, что на заседании СНБО 11 марта он не присутствовал в связи с тем, что был в командировке в Хмельницкой области, а само заседание было неожиданно перенесено с пятницы на четверг.

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.

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Предыстория:

  • В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
  • На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание под председательством спикера Владимира Литвина стало одним из самых скандальных в украинской истории.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковские соглашенияВерховная РадаСНБО
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