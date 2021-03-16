Украинцы, которые слышали о Стерненко, разделились в оценке его приговора

Опрос показал, что среди украинцев, которые слышали о деле одессита Сергея Стерненка, нет единой оценки его приговора по делу похищения и пытки человека.

Источник: социологическое исследование проведено центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: Из числа опрошенных 32% ответили, что впервые слышат о приговоре Стерненку, 26% ответили, что "хорошо знают" об этом, еще 42% ответили, что "кое-что слышали об этом".

После этого респондентов, которым было известно об этом деле, спросили, как они оценивают решение суда.

Среди тех, кто знает о решении суда, оценки разделились - 34% придерживаются мнения, что решение было объективным, и 34% - что решение суда является необоснованным и политически мотивированным, еще 32% затруднились дать оценку.

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Справка: Исследование провели методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: