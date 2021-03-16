Украинцы, которые слышали о Стерненко, разделились в оценке его приговора
Опрос показал, что среди украинцев, которые слышали о деле одессита Сергея Стерненка, нет единой оценки его приговора по делу похищения и пытки человека.
Источник: социологическое исследование проведено центром Разумкова с 5 по 9 марта
Детали: Из числа опрошенных 32% ответили, что впервые слышат о приговоре Стерненку, 26% ответили, что "хорошо знают" об этом, еще 42% ответили, что "кое-что слышали об этом".
После этого респондентов, которым было известно об этом деле, спросили, как они оценивают решение суда.
Среди тех, кто знает о решении суда, оценки разделились - 34% придерживаются мнения, что решение было объективным, и 34% - что решение суда является необоснованным и политически мотивированным, еще 32% затруднились дать оценку.
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Справка: Исследование провели методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчукак 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
- В Киеве 23 февраля митинговалиу Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
- 27 февраля в Киеве прошла еще одна акция в поддержку Стерненко. Следующая акция запланирована на 9 марта.