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Сторонники Стерненко готовятся к бессрочной акции, жгут фаеры и шашки

Суббота, 27 февраля 2021, 13:16
Сторонники Стерненко готовятся к бессрочной акции, жгут фаеры и шашки
фото: Эльдар Сарахман, УП

Сторонники активиста Сергея Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

Источник: Интерфакс-Украина, корреспондент УП

Детали: Перед собравшимися на митинг под Офисом президента в Киеве зачитали совместное заявление организаторов акции, друзей Стерненко и адвокатов.

Дословно: "Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе – обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье – избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе".

"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 9 марта объявляем акцию бессрочной".

Детали: Активисты также требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.

Колонна из-под Офиса президента выдвинулась под лозунги "Свободу политзаключенным" в сторону Офиса генпрокурора. Участники акции жгли фаеры и использовали дымовые шашки.

 
фото: Евгений Будерацкий, УП

По оценке корреспондента УП, по состоянию на 14 часов в акции принимают участие около 10 тысяч человек.

У Офиса генпрокурора на Резницкой митингующие зажгли файеры.

 
фото: Эльдар Сарахман, УП

Они выкрикивают "Свободу политзаключенным!", а также "Венедиктова чума", "Аваков черт".

 
фото: Эльдар Сарахман, УП

Затем здание Офиса генпрокурора забросали файерами. 

 
фото: Эльдар Сарахман, УП

Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.

Около 15 часов митинг завершился. Следующую акцию анонсировали на 9 марта.

Что предшествовало: Около 12:00 акция в поддержку Стерненко началась возле Офиса президента.

Предыстория:

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Украинская правда

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Темы: СтерненкоКиевакции
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