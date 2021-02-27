Сторонники Стерненко готовятся к бессрочной акции, жгут фаеры и шашки
Сторонники активиста Сергея Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.
Источник: Интерфакс-Украина, корреспондент УП
Детали: Перед собравшимися на митинг под Офисом президента в Киеве зачитали совместное заявление организаторов акции, друзей Стерненко и адвокатов.
Дословно: "Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе – обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье – избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе".
"У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 9 марта объявляем акцию бессрочной".
Колона мітингувальників підходить до офісу генпрокурора pic.twitter.com/4uWSUECHgb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2021
Детали: Активисты также требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.
Колонна из-под Офиса президента выдвинулась под лозунги "Свободу политзаключенным" в сторону Офиса генпрокурора. Участники акции жгли фаеры и использовали дымовые шашки.
По оценке корреспондента УП, по состоянию на 14 часов в акции принимают участие около 10 тысяч человек.
У Офиса генпрокурора на Резницкой митингующие зажгли файеры.
Они выкрикивают "Свободу политзаключенным!", а также "Венедиктова чума", "Аваков черт".
Затем здание Офиса генпрокурора забросали файерами.
Полиция не вмешивается, на месте работают пожарные.
Около 15 часов митинг завершился. Следующую акцию анонсировали на 9 марта.
Что предшествовало: Около 12:00 акция в поддержку Стерненко началась возле Офиса президента.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
- В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
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