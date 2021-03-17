Венедиктова говорит, что не получала материалов для подписания подозрения Медведчуку
Среда, 17 марта 2021, 17:31
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что есть ряд уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, но материалы для подписания подозрения к ней не поступали.
Источник: Венедиктова в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Генпрокурор уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько, в том числе фактовые, но отметила, что расследованием занимается не она.
Прямая речь: "На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку).
Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении".
Предыстория:
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- Сам Медведчук заявил, что санкции не мешают ему пользоваться его имуществом, а еду он покупает за наличные средства.
- 16 марта в Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступил иск об обжаловании указа президента о санкциях против Медведчука.