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Венедиктова говорит, что не получала материалов для подписания подозрения Медведчуку

Среда, 17 марта 2021, 16:31
Венедиктова говорит, что не получала материалов для подписания подозрения Медведчуку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что есть ряд уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, но материалы для подписания подозрения к ней не поступали.

Источник: Венедиктова в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Генпрокурор уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько, в том числе фактовые, но отметила, что расследованием занимается не она.

Прямая речь: "На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку).

Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении".

Предыстория: 

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Темы: МедведчукВенедиктоваОфис генпрокурора
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