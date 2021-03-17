Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дело ОАСК: НАБУ завершило досудебное расследование и открыло материалы дела

Среда, 17 марта 2021, 22:23

17 марта 2021 завершено следствие по делу о злоупотреблениях в ОАСК, а подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Источник: НАБУ

Детали: Сейчас 11 подозреваемым, среди которых председатель ОАСК, заместители председателя ОАСК, судьи ОАСК, а также председатель Государственной судебной администрации Украины и еще 2 адвоката, открыты материалы следствия для ознакомления.

Прокуроры САП и детективы НАБУ настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021, поскольку в рамках дела еще не поступили результаты экспертиз, а необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме.

В НАБУ отмечают, что подозреваемые, в частности председатель ОАСК Вовк, препятствовали завершению расследования, уклоняясь от органа досудебного расследования и нарушая процессуальные обязанности.

Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Узнать больше: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Украинская правда
Темы: ОАСКПавел Вовк НАБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве запретили посещать футбольные матчи

Новости 17 марта: обновленные карантинные зоны, заявление Байдена про Путина

Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID

В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

Катастрофа МАУ: Иран обнародовал окончательный отчет, МИД ответил резкой критикой

Литвин проиграл выборы ректора в университете Шевченко

Все новости...
ОАСК
Послушное "око государево": чем запомнится первый год Венедиктовой в Генпрокуратуре
Дело ОАСК: суд прекратил производство, пока не найдут Вовка
Через ОАСК хотят отменить реорганизацию академии госуправления при президенте
Последние новости
23:10
В Киеве запретили посещать футбольные матчи
22:46
Генсек НАТО закликав прем’єра Грузії посприяти домовленості з опозицією
22:23
Дело ОАСК: НАБУ завершило досудебное расследование и открыло материалы дела
21:53
Новости экономики: главу Укрзализныци уволили, аэропорт "Ужгород" скоро восстановят
21:40
К концу недели в Украине мокрый снег, дождь и туман
21:26
Morgan Stanley позволит состоятельным клиентам инвестировать в биткоин-фонды
21:17
Новости 17 марта: обновленные карантинные зоны, заявление Байдена про Путина
20:59
Официальный курс: гривня ослабла
20:45
Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID
20:27
ЕС допускает ограничение экспорта вакцин, чтобы получить "свою справедливую долю"
Все новости...