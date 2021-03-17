Дело ОАСК: НАБУ завершило досудебное расследование и открыло материалы дела

17 марта 2021 завершено следствие по делу о злоупотреблениях в ОАСК, а подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Источник: НАБУ

Детали: Сейчас 11 подозреваемым, среди которых председатель ОАСК, заместители председателя ОАСК, судьи ОАСК, а также председатель Государственной судебной администрации Украины и еще 2 адвоката, открыты материалы следствия для ознакомления.

Прокуроры САП и детективы НАБУ настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021, поскольку в рамках дела еще не поступили результаты экспертиз, а необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме.

В НАБУ отмечают, что подозреваемые, в частности председатель ОАСК Вовк, препятствовали завершению расследования, уклоняясь от органа досудебного расследования и нарушая процессуальные обязанности.

Предыстория:

В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.

В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

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