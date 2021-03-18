Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В полиции рассказали о предыдущих преступлениях подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

Четверг, 18 марта 2021, 12:47
В полиции рассказали о предыдущих преступлениях подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

Мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, ранее уже привлекался к ответственности.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "Подозреваемый до этого совершил 4 преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью...

В истории поисковых запросов на его компьютере виявилено многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведения, но в последний момент отказывались от своих слов, потому что же "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".

Детали: Прокудин сообщил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием.

В частности, он утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан.

Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, что в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК убитой.

Предыстория:

  • 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
  • По факту убийства ребенка открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
  • В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать. 
  • 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Когда полицейские пришли задерживать подозреваемого, то нашли его с порезанными венами.
  • 18 марта мужчина, которого подозревают в убийстве, признался в содеянном.

Украинская правда
Темы: криминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
криминал
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
Все новости...
Реклама: