В полиции рассказали о предыдущих преступлениях подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

Мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, ранее уже привлекался к ответственности.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "Подозреваемый до этого совершил 4 преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью...

В истории поисковых запросов на его компьютере виявилено многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведения, но в последний момент отказывались от своих слов, потому что же "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".

Детали: Прокудин сообщил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием.

В частности, он утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан.

Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, что в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК убитой.

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