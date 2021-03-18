В полиции рассказали о предыдущих преступлениях подозреваемого в убийстве 7-летней девочки
Мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, ранее уже привлекался к ответственности.
Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин в Facebook
Прямая речь: "Подозреваемый до этого совершил 4 преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью...
В истории поисковых запросов на его компьютере виявилено многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.
Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведения, но в последний момент отказывались от своих слов, потому что же "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".
Детали: Прокудин сообщил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием.
В частности, он утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан.
Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, что в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК убитой.
Предыстория:
- 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
- По факту убийства ребенка открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
- В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать.
- 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Когда полицейские пришли задерживать подозреваемого, то нашли его с порезанными венами.
- 18 марта мужчина, которого подозревают в убийстве, признался в содеянном.