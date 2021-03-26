Степанов прогнозирует, что в апреле Индия возобновит поставки вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что в апреле Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Источник: Степанов в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, они придержали (вакцины - УП) всем без исключения. Но я думаю, что это дело не будет иметь длительного срока. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и начать получать. Я оптимистично на это смотрю".

Детали: Сейчас Украина еще будет использовать те первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая ранее была доставлена ​​из Индии. Также планируется прививки препаратом Sinovac, что накануне прибыл из Китая.

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