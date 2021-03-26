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Степанов прогнозирует, что в апреле Индия возобновит поставки вакцин

Пятница, 26 марта 2021, 03:24

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что в апреле Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Источник: Степанов в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, они придержали (вакцины - УП) всем без исключения. Но я думаю, что это дело не будет иметь длительного срока. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и начать получать. Я оптимистично на это смотрю".

Детали: Сейчас Украина еще будет использовать те первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая ранее была доставлена ​​из Индии. Также планируется прививки препаратом Sinovac, что накануне прибыл из Китая.

Предыстория:

  • Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
  • Фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления своего исследования заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

Украинская правда
Темы: вакцинацияСтепанов


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