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В России считают, что США захотят "оттоптаться на их выборах"

Вторник, 30 марта 2021, 00:59
В России считают, что США захотят оттоптаться на их выборах

По мнению председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, правительство США предпримет попытки доказать, что в России избирательная кампания проходит хуже, чем у них.

Источник: Российское издание ТААС, которое цитирует Памфилову

Прямая речь: "Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах.

Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее.

Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. <...>

Здесь очень много вопросов по поводу того, насколько голоса были адекватно отражены.

Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах".

"Вся логика того, что происходит сейчас в отношениях между многими странами запада, в первую очередь США и России, диктует неизбежность этого вмешательства.

Мы готовимся отражать своей работой: будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения, готовим наших членов комиссии к отражению разного рода провокаций, к стрессоустойчивости".

Детали: Памфилова также подтвердила, что вмешательство третьих стран в российскую избирательную кампанию неизбежно, и может стать вызовом для ЦИК.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году (19 сентября).

Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

В единый день голосования 2021 должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
  • Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.
  • Посольство Соединенных Штатов Америки пояснило, что санкции, введенные против украинского нардепа Андрея Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАвиборы
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