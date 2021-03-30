В России считают, что США захотят "оттоптаться на их выборах"

По мнению председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, правительство США предпримет попытки доказать, что в России избирательная кампания проходит хуже, чем у них.

Источник: Российское издание ТААС, которое цитирует Памфилову

Прямая речь: "Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах.

Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее.

Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. <...>

Здесь очень много вопросов по поводу того, насколько голоса были адекватно отражены.

Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах".

"Вся логика того, что происходит сейчас в отношениях между многими странами запада, в первую очередь США и России, диктует неизбежность этого вмешательства.

Мы готовимся отражать своей работой: будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения, готовим наших членов комиссии к отражению разного рода провокаций, к стрессоустойчивости".

Детали: Памфилова также подтвердила, что вмешательство третьих стран в российскую избирательную кампанию неизбежно, и может стать вызовом для ЦИК.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году (19 сентября).

Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

В единый день голосования 2021 должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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