В Раде назвали имена погибших 26 марта на Донбассе

В результате обстрела российских оккупационных войск 26 марта вблизи поселка Шумы Донецкой области погибли подполковник ВСУ Сергей Коваль, старшие сержанты Сергей Барнич и Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.

Источник: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта

Прямая речь Хомчака: "Во время выполнения задач в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук – ранения средней тяжести.

Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения".

Погибшие защитники Коваль, Гайченко, Барнич и Абрамович. Фото из соцсетей. коллаж УП

Детали: По словам Хомчака, снайперский обстрел произошел, когда группа разминирования во главе с Ковалем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и разминирование территории от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками.

Он добавил, что только после открытия ответного огня противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших.

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