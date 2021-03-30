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В Раде назвали имена погибших 26 марта на Донбассе

Вторник, 30 марта 2021, 13:45

В результате обстрела российских оккупационных войск 26 марта вблизи поселка Шумы Донецкой области погибли подполковник ВСУ Сергей Коваль, старшие сержанты Сергей Барнич и Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.

Источник: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта

Прямая речь Хомчака: "Во время выполнения задач в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук – ранения средней тяжести.

Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения". 

 
Погибшие защитники Коваль, Гайченко, Барнич и Абрамович.
Фото из соцсетей. коллаж УП

Детали: По словам Хомчака, снайперский обстрел произошел, когда группа разминирования во главе с Ковалем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и разминирование территории от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками.

Он добавил, что только после открытия ответного огня противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших.

Предыстория: 

  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Позже стало известно, что одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.
  • Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводили консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.
  • Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.

Ирина Балачук, УП
Темы: Донбассвойнажертвы


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