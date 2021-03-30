В "Голосе" отрицают заявления их же нардепа о лишении мандатов

Партия "Голос" назвала сплетнями заявления нардепки от этой же фракции Александры Устиновой по намеков местным депутатам о лишении их мандата за поддержку оппозиционного крыла фракции.

Источник: комментарий прессслужбы "Голоса" для УП

Дословно: "Мы отрицаем сплетни, которые распространяет госпожа Устинова. Это не соответствует действительности. О чем в комментариях госпоже Устинова сообщили сами депутаты местных советов. К сожалению, в последние дни это уже тенденция от отдельных депутатов - систематическая дезинформация".

Что предшествовало: Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что местным депутатам от партии "Голос" якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты за поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.

Читайте также: Партия на два "Голоса". Развалится ли политсила Вакарчука

Предыстория: