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В "Голосе" отрицают заявления их же нардепа о лишении мандатов

Вторник, 30 марта 2021, 18:21

Партия "Голос" назвала сплетнями заявления нардепки от этой же фракции Александры Устиновой по намеков местным депутатам о лишении их мандата за поддержку оппозиционного крыла фракции.

Источник: комментарий прессслужбы "Голоса" для УП

Дословно: "Мы отрицаем сплетни, которые распространяет госпожа Устинова. Это не соответствует действительности. О чем в комментариях госпоже Устинова сообщили сами депутаты местных советов. К сожалению, в последние дни это уже тенденция от отдельных депутатов - систематическая дезинформация".

Что предшествовало: Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что местным депутатам от партии "Голос" якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты за поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.

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Предыстория

  • 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".
  • Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".
  • Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.
  • 29 марта 10 народных депутатов фракции "Голос" подписали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Голос


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