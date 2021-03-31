Фигуранты "ЧВК Семенченко": СБУ знала о существовании организации и должна была предоставить куратора

Подозреваемые в создании "ЧВК Семенченко" рассказали, что сотрудничали со Службой безопасности и другими официальными ведомствами Украины и работа частной военной компании в Украине невозможна без контроля государства.

Источник: статья УП "Существовала ли "ЧВК Семенченко"? Что говорят материалы следствия и подозреваемые"

Детали: УП пообщалась с подозреваемыми по делу ветеранами АТО из числа руководства ЧВК.

В частности, с Анатолием "Гал" Виногродским - бывшим командиром батальона "Донбасс", который до войны работал в финансовой сфере. В деле "ЧВК Семенченко" Виногродского отправили под домашний арест.

Сергеем "тезкой" Ружицким - ветеран АТО, бывший боец "Донбасса". Участвовал в боях под Иловайском, освобождении Лисичанска. Был помощником нардепа Семенченко.

Виногродский рассказал, что у ЦВК были условные договора с СБУ и там знали о существовании этой организации.

Прямая речь Виногродского: "Чтобы противодействовать рискам нужно было заключать договоры, условно, со Службой безопасности, с МВД, с Главным разведывательным управлением, чтобы они предоставили кураторов под это дело...

У нас были предварительные разговоры, предварительные контакты (с СБУ - ред.), в плане того, что как только мы начнем работать, мы, конечно, начинаем работать с так называемыми кураторами, которые ведут эти направления...

Работа частной военной компании невозможна без контроля государства".

По словам ветеранов АТО, СБУ должна была давать экспертную оценку контрактам этой "охранной фирмы".

Ружицкий и Виногродський настаивают на том, что ЧВК ни дня не работала.

Фигуранты не смогли сказать с кем именно контактировали в том или ином министерстве.

Однако, по словам Виногродского, представители формирования жили в помещении почетного консула Украины в Курдистане.

Он добавил, что деятельность компании не предусматривала работу на территории Украины: "Планировались работы по организации логистики на территории нефтеперерабатывающих заводов, которые охраняли американское представительство в Сирии".