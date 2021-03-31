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Фигуранты "ЧВК Семенченко": СБУ знала о существовании организации и должна была предоставить куратора

Среда, 31 марта 2021, 11:16
Фигуранты ЧВК Семенченко: СБУ знала о существовании организации и должна была предоставить куратора
Сергей "Тезка" Ружицкий и Анатолий "Гал" Виногродский (в вышиванке)

Подозреваемые в создании "ЧВК Семенченко" рассказали, что сотрудничали со Службой безопасности и другими официальными ведомствами Украины и работа частной военной компании в Украине невозможна без контроля государства.

Источник: статья УП "Существовала ли "ЧВК Семенченко"? Что говорят материалы следствия и подозреваемые"

Детали: УП пообщалась с подозреваемыми по делу ветеранами АТО из числа руководства ЧВК.

В частности, с Анатолием "Гал" Виногродским - бывшим командиром батальона "Донбасс", который до войны работал в финансовой сфере. В деле "ЧВК Семенченко" Виногродского отправили под домашний арест.

Сергеем "тезкой" Ружицким - ветеран АТО, бывший боец "Донбасса". Участвовал в боях под Иловайском, освобождении Лисичанска. Был помощником нардепа Семенченко.

Виногродский рассказал, что у ЦВК были условные договора с СБУ и там знали о существовании этой организации.

Прямая речь Виногродского: "Чтобы противодействовать рискам нужно было заключать договоры, условно, со Службой безопасности, с МВД, с Главным разведывательным управлением, чтобы они предоставили кураторов под это дело...

У нас были предварительные разговоры, предварительные контакты (с СБУ - ред.), в плане того, что как только мы начнем работать, мы, конечно, начинаем работать с так называемыми кураторами, которые ведут эти направления...

Работа частной военной компании невозможна без контроля государства".

По словам ветеранов АТО, СБУ должна была давать экспертную оценку контрактам этой "охранной фирмы".

Ружицкий и Виногродський настаивают на том, что ЧВК ни дня не работала.

Фигуранты не смогли сказать с кем именно контактировали в том или ином министерстве.

Однако, по словам Виногродского, представители формирования жили в помещении почетного консула Украины в Курдистане.

Он добавил, что деятельность компании не предусматривала работу на территории Украины: "Планировались работы по организации логистики на территории нефтеперерабатывающих заводов, которые охраняли американское представительство в Сирии".

Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен.
  • 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова отправили под круглосуточный домашний арест по этому делу.
  • 29 марта суд также назначил домашний арест экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродському.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
  • Задержанные отрицают свою вину. Шевченко считает преследование местью за разоблачение провала украинской спецоперации по задержанию российских наемников "ЧВК Вагнера". Бывшие бойцы "Донбасса" видят в преследовании бизнесовый конфликт.

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Украинская правда

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Темы: войнаСеменченкоСБУ
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