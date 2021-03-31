Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фигуранты "ЧВК Семенченко": СБУ знала о существовании организации и должна была предоставить куратора

Среда, 31 марта 2021, 11:16
Сергей "Тезка" Ружицкий и Анатолий "Гал" Виногродский (в вышиванке)

Подозреваемые в создании "ЧВК Семенченко" рассказали, что сотрудничали со Службой безопасности и другими официальными ведомствами Украины и работа частной военной компании в Украине невозможна без контроля государства.

Источник: статья УП "Существовала ли "ЧВК Семенченко"? Что говорят материалы следствия и подозреваемые"

Детали: УП пообщалась с подозреваемыми по делу ветеранами АТО из числа руководства ЧВК.

В частности, с Анатолием "Гал" Виногродским - бывшим командиром батальона "Донбасс", который до войны работал в финансовой сфере. В деле "ЧВК Семенченко" Виногродского отправили под домашний арест.

Сергеем "тезкой" Ружицким - ветеран АТО, бывший боец "Донбасса". Участвовал в боях под Иловайском, освобождении Лисичанска. Был помощником нардепа Семенченко.

Виногродский рассказал, что у ЦВК были условные договора с СБУ и там знали о существовании этой организации.

Прямая речь Виногродского: "Чтобы противодействовать рискам нужно было заключать договоры, условно, со Службой безопасности, с МВД, с Главным разведывательным управлением, чтобы они предоставили кураторов под это дело...

У нас были предварительные разговоры, предварительные контакты (с СБУ - ред.), в плане того, что как только мы начнем работать, мы, конечно, начинаем работать с так называемыми кураторами, которые ведут эти направления...

Работа частной военной компании невозможна без контроля государства".

По словам ветеранов АТО, СБУ должна была давать экспертную оценку контрактам этой "охранной фирмы".

Ружицкий и Виногродський настаивают на том, что ЧВК ни дня не работала.

Фигуранты не смогли сказать с кем именно контактировали в том или ином министерстве.

Однако, по словам Виногродского, представители формирования жили в помещении почетного консула Украины в Курдистане.

Он добавил, что деятельность компании не предусматривала работу на территории Украины: "Планировались работы по организации логистики на территории нефтеперерабатывающих заводов, которые охраняли американское представительство в Сирии".

Украинская правда
Темы: войнаСеменченкоСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

SpaceX раскрыла состав экипажа первой гражданской космической миссии

"Свободовец" Кошулинский хочет перевыборов в округе с Вирастюком

Макрон и Меркель поговорили с Путиным: призвали прекратить огонь на Донбассе

В Украине впервые умерли более 400 человек с COVID за сутки

Главные новости вторника и ночи: штраф компаниям Коломойского, Госдеп о правах человека

Разумков хранит 28 миллионов гривен наличными — декларация

Все новости...
война
"Нормандская тройка": в ОП отмечают, что без Украины решения по Донбассу невозможны
Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, сутки прошли без потерь
Боевики укрепляют свои позиции возле Павлополя
Последние новости
11:39
Курс валют на 31 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:26
Жена Малюськи за год заработала больше, чем министр
11:16
Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет
11:16
Фигуранты "ЧВК Семенченко": СБУ знала о существовании организации и должна была предоставить куратора
11:11
"Нормандская тройка": в ОП отмечают, что без Украины решения по Донбассу невозможны
11:05
Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области
11:04
Xiaomi инвестирует 10 миллиардов долларов в электромобили
11:01
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Путину снова идти в президенты
10:56
Минюст объяснил, как защитить свои права в гражданском браке
10:51
В Грузии провалились вторые переговоры власти и оппозиции при посредничестве ЕС
Все новости...