Ляшко прокомментировал высокую смертность среди пациентов на ИВЛ
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что высокая летальность среди пациентов на ИВЛ не является особенностью Украины, это является особенностью коронавирусной болезни, а почти все, кто умерли во ИВЛ, были старше 60 лет.
Источник: Ляшко во время брифинга, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Ляшко: "В начале этой недели информпространство всколыхнула информация о том, что многие люди, которые болеют коронавирусной болезни, попадают в отделение интенсивной терапии и после того, как их подключают к аппаратам ИВЛ, достаточно большое количество таких случаев завершается летальным исходом.
Потребность в искусственной вентиляции легких сейчас происходит только у тех людей, когда ресурсы респираторной неинвазивной терапии исчерпан. То есть сначала человека при низком насыщенные кислородом подключают к кислородной терапии, после этого используют такие аппараты, как CPAP, но когда организм человека истощается полностью, то человека подключают к аппарату ИВЛ - это когда полностью искусственная замена дыхательной функции.
Поэтому такие высокие цифры летальности, и это не является особенностью Украины, это является особенностью болезни. Эти цифры от 50 до 90% по разным странам, но это зависит от выборки, количества, как, кто оценивает".
Детали: Он добавил, что в Украине больше половина летальных случаев регистрируется в группе 70+, если включить в эту группу пациентов в возрасте 60+, то летальных случаев вследствие инфицирования COVID среди этой категории будет 80%.
Напомним: В исследовании Национальной академии наук Украины говорится, что более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли.