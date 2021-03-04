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Ляшко прокомментировал высокую смертность среди пациентов на ИВЛ

Четверг, 4 марта 2021, 19:04

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что высокая летальность среди пациентов на ИВЛ не является особенностью Украины, это является особенностью коронавирусной болезни, а почти все, кто умерли во ИВЛ, были старше 60 лет.

Источник: Ляшко во время брифинга, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "В начале этой недели информпространство всколыхнула информация о том, что многие люди, которые болеют коронавирусной болезни, попадают в отделение интенсивной терапии и после того, как их подключают к аппаратам ИВЛ, достаточно большое количество таких случаев завершается летальным исходом.

Потребность в искусственной вентиляции легких сейчас происходит только у тех людей, когда ресурсы респираторной неинвазивной терапии исчерпан. То есть сначала человека при низком насыщенные кислородом подключают к кислородной терапии, после этого используют такие аппараты, как CPAP, но когда организм человека истощается полностью, то человека подключают к аппарату ИВЛ - это когда полностью искусственная замена дыхательной функции.

Поэтому такие высокие цифры летальности, и это не является особенностью Украины, это является особенностью болезни. Эти цифры от 50 до 90% по разным странам, но это зависит от выборки, количества, как, кто оценивает".

Детали: Он добавил, что в Украине больше половина летальных случаев регистрируется в группе 70+, если включить в эту группу пациентов в возрасте 60+, то летальных случаев вследствие инфицирования COVID среди этой категории будет 80%.

Напомним: В исследовании Национальной академии наук Украины говорится, что более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли.

Темы: Ляшкокоронавирусэпидемия


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